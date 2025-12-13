Через російський обстріл скасовані та затримані поїзди в Одеській області

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Попри масштабні удари по інфраструктурі Одеської області, Укрзалізниця забезпечує перевезення пасажирів. На знеструмлених ділянках з самого ранку курсують резервні тепловози, повідомляє компанія.

Через обстріли зафіксовані затримки на низці рейсів:

128 Запоріжжя — Львів: +225 хв;

77 Ковель — Одеса: +108 хв;

25 Ясіня — Одеса: +174 хв;

11 Львів — Одеса: +227 хв;

6251 Вапнярка — Одеса: +346 хв;

6201 Роздільна 1 — Одеса: +99 хв;

6208 Одеса — Роздільна 1: +210 хв.

Через удари тимчасово скасовані приміські поїзди №6401 (Колосівка — Одеса) та №6341 (Кароліно-Бугаз — Одеса). Крім того, затримка київського поїзда призвела до відтермінування рейса №764 Одеса — Київ орієнтовно на 3 години.

Головний одеський вокзал працює у звичному режимі завдяки резервному генератору. Функціонують «фортеця незламності», дитячі та ігрові зони для пасажирів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.