  1. В Україні

Через російський обстріл скасовані та затримані поїзди в Одеській області

11:29, 13 грудня 2025
Через російський обстріл скасовані та затримані поїзди в Одеській області
Через російський обстріл скасовані та затримані поїзди в Одеській області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Попри масштабні удари по інфраструктурі Одеської області, Укрзалізниця забезпечує перевезення пасажирів. На знеструмлених ділянках з самого ранку курсують резервні тепловози, повідомляє компанія.

Через обстріли зафіксовані затримки на низці рейсів:

  • 128 Запоріжжя — Львів: +225 хв;
  • 77 Ковель — Одеса: +108 хв;
  • 25 Ясіня — Одеса: +174 хв;
  • 11 Львів — Одеса: +227 хв;
  • 6251 Вапнярка — Одеса: +346 хв;
  • 6201 Роздільна 1 — Одеса: +99 хв;
  • 6208 Одеса — Роздільна 1: +210 хв.

Через удари тимчасово скасовані приміські поїзди №6401 (Колосівка — Одеса) та №6341 (Кароліно-Бугаз — Одеса). Крім того, затримка київського поїзда призвела до відтермінування рейса №764 Одеса — Київ орієнтовно на 3 години.

Головний одеський вокзал працює у звичному режимі завдяки резервному генератору. Функціонують «фортеця незламності», дитячі та ігрові зони для пасажирів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Одеса Укрзалізниця обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Правила купівлі нерухомості: що і для кого зміниться з нового року насправді, а що залишиться без змін

Як з’ясувала «Судово-юридична газета», попри чутки в соцмережах, укладання угод з нерухомістю майном для пересічних громадян залишиться таким самим, як і раніше.

«Взяв телевізор на зберігання»: майор, який привласнив майно військової частини, вини не визнав

Суд визнав військового винним у незаконному заволодінні майном військової частини під час воєнного стану.

Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Велика Палата ВС поставила крапку у справі судді Отрош щодо повторного оцінювання та звільнення

Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення: повторне кваліфікаційне оцінювання судді після того, як ВРП вже прийняла підсумкове рішення та внесла подання Президенту, є неправомірним.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]