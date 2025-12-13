  1. В Украине

Из-за российского обстрела отменены и задержаны поезда в Одесской области

11:29, 13 декабря 2025
По данным УЗ, резервные тепловозы работают на обесточенных участках Одессы.
Из-за российского обстрела отменены и задержаны поезда в Одесской области
Несмотря на масштабные удары по инфраструктуре Одесской области, Укрзализныця обеспечивает перевозку пассажиров. На обесточенных участках с самого утра курсируют резервные тепловозы, сообщает компания.

Из-за обстрелов зафиксированы задержки на ряде рейсов:

  • 128 Запорожье — Львов: +225 мин;
  • 77 Ковель — Одесса: +108 мин;
  • 25 Ясиня — Одесса: +174 мин;
  • 11 Львов — Одесса: +227 мин;
  • 6251 Вапнярка — Одесса: +346 мин;
  • 6201 Раздельная 1 — Одесса: +99 мин;
  • 6208 Одесса — Раздельная 1: +210 мин.

Из-за ударов временно отменены пригородные поезда №6401 (Колосовка — Одесса) и №6341 (Каролино-Бугаз — Одесса). Кроме того, задержка киевского поезда привела к отсрочке рейса №764 Одесса — Киев ориентировочно на 3 часа.

Главный одесский вокзал работает в обычном режиме благодаря резервному генератору. Функционируют «крепость несокрушимости», детские и игровые зоны для пассажиров.

Одесса Укрзализныця обстрел

