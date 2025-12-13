Из-за российского обстрела отменены и задержаны поезда в Одесской области

По данным УЗ, резервные тепловозы работают на обесточенных участках Одессы.

Несмотря на масштабные удары по инфраструктуре Одесской области, Укрзализныця обеспечивает перевозку пассажиров. На обесточенных участках с самого утра курсируют резервные тепловозы, сообщает компания.

Из-за обстрелов зафиксированы задержки на ряде рейсов:

128 Запорожье — Львов: +225 мин;

77 Ковель — Одесса: +108 мин;

25 Ясиня — Одесса: +174 мин;

11 Львов — Одесса: +227 мин;

6251 Вапнярка — Одесса: +346 мин;

6201 Раздельная 1 — Одесса: +99 мин;

6208 Одесса — Раздельная 1: +210 мин.

Из-за ударов временно отменены пригородные поезда №6401 (Колосовка — Одесса) и №6341 (Каролино-Бугаз — Одесса). Кроме того, задержка киевского поезда привела к отсрочке рейса №764 Одесса — Киев ориентировочно на 3 часа.

Главный одесский вокзал работает в обычном режиме благодаря резервному генератору. Функционируют «крепость несокрушимости», детские и игровые зоны для пассажиров.

