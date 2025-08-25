Что грозит работодателю за нарушение сроков выплаты зарплаты при упрощенном режиме регулирования — разъяснение

При упрощенном режиме трудовых отношений работодатель обязан уплатить компенсацию за каждый день задержки зарплаты, размер которой указывается в трудовом договоре.

Своевременная выплата заработной платы является основополагающей обязанностью работодателя, независимо от выбранной формы организации бизнеса или системы налогообложения. Даже при применении упрощённого режима регулирования работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство в полном объёме.

В Гоструда напоминают, что одной из существенных условий трудового договора при упрощённом режиме регулирования трудовых отношений является ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы, что предполагает определение в трудовом договоре размера компенсации (в процентном соотношении к размеру заработной платы (тарифной ставки или оклада (должностного оклада)), которая выплачивается работодателем работнику за каждый день задержки выплаты заработной платы.

При отсутствии в трудовом договоре соответствующих положений о ответственности работодателя применяются нормы трудового законодательства, определённые Кодексом законов о труде Украины и Законом Украины «Об оплате труда».

Как оплачивается работа работников при упрощённом режиме регулирования?

В условиях упрощённого режима регулирования трудовых отношений и при условии, что это не противоречит другим положениям Кодекса законов о труде Украины, стороны трудового договора по собственному усмотрению по взаимному согласию могут урегулировать свои отношения в части системы оплаты труда, норм труда, размера заработной платы с учётом установленной законом минимальной заработной платы, надбавок, доплат, премий, вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат, норм рабочего времени и отдыха с соблюдением нормальной продолжительности рабочего времени в неделю, продолжительности еженедельного непрерывного отдыха и других прав и гарантий, определённых Кодексом законов о труде Украины.

