Понад 4,3 тисячі українців отримали кредити за програмою єОселя у 2025 році

За програмою єОселя цьогоріч видано понад 4,3 тисяч кредитів на 7,9 млрд грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З початку 2025 року програмою пільгового кредитування єОселя скористалися понад 4,3 тисячі українців, а загальна сума виданих кредитів на житло сягнула 7,9 млрд гривень. Про це повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Минулого тижня було надано 162 кредити на суму 294 млн гривень. З них кредити під 3% отримали:

55 військовослужбовців та працівників сектору безпеки;

9 медичних працівників;

6 педагогів;

1 науковець.

Кредити під 7% отримали:

64 особи без власного житла;

20 внутрішньо переміщених осіб;

7 ветеранів.

Найбільше кредитів видано в Київській області (53), місті Києві (37), Івано-Франківській (14) та Львівській (11) областях. За типом нерухомості 116 кредитів надано на житло першого продажу, з яких 41 – на об’єкти, що перебувають на стадії будівництва. Ще 46 кредитів оформлено для придбання житла на вторинному ринку.

Від початку дії програми у жовтні 2022 року видано 19 170 кредитів на загальну суму понад 32 млрд гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.