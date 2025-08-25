Практика судов
  1. В Украине

Более 4,3 тысячи украинцев получили кредиты по программе «єОселя» в 2025 году

23:13, 25 августа 2025
По программе «єОселя» в этом году выдано более 4,3 тысячи кредитов на 7,9 млрд грн.
Более 4,3 тысячи украинцев получили кредиты по программе «єОселя» в 2025 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С начала 2025 года программой льготного кредитования «єОселя» воспользовались более 4,3 тысячи украинцев, а общая сумма выданных кредитов на жилье достигла 7,9 млрд гривен. Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

На прошлой неделе было предоставлено 162 кредита на сумму 294 млн гривен. Из них кредиты под 3% получили:

  • 55 военнослужащих и работников сектора безопасности;
  • 9 медицинских работников;
  • 6 педагогов;
  • 1 ученый.

Кредиты под 7% получили:

  • 64 человека без собственного жилья;
  • 20 внутренне перемещенных лиц;
  • 7 ветеранов.

Больше всего кредитов выдано в Киевской области (53), городе Киеве (37), Ивано-Франковской (14) и Львовской (11) областях. По типу недвижимости 116 кредитов предоставлено на жилье первой продажи, из которых 41 – на объекты, находящиеся в стадии строительства. Еще 46 кредитов оформлено для приобретения жилья на вторичном рынке.

С начала действия программы в октябре 2022 года выдано 19 170 кредитов на общую сумму более 32 млрд гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги кредит еОселя

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свидетели смогут фиксировать парковку на местах для лиц с инвалидностью и передавать данные о нарушителях через веб-портал — законопроект

Депутаты предлагают усилить общественный контроль за нарушением водителями правил парковки на местах для лиц с инвалидностью.

Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций «А» СБУ

Ранее Евгений Хмара занимал должность начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов СБУ.

Судьи судов первой инстанции в Украине получают 105-107 тысяч гривен в месяц — ГСА

В Государственной судебной администрации посчитали средний размер судейского вознаграждения в местных судах.

В Верховной Раде предлагают упростить назначение на должности прокуроров окружных прокуратур для лиц, не имеющих прокурорского опыта

Лицо, которое не занимало должность прокурора до июля 2025 года, можно будет назначить не только прокурором Офиса Генерального прокурора или областной прокуратуры, но и окружной прокуратуры — законопроект.

Кабмин уточнил обязанность командиров отчитываться через Армия+: служебная информация через веб-портал не передается

Ранее правительство поручило обеспечить ежедневную подачу командирами отчетов о поражении врага с использованием средств портала Армия+, однако теперь внесло изменения в это постановление, уточнив, что служебная информация не передается.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова