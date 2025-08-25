Более 4,3 тысячи украинцев получили кредиты по программе «єОселя» в 2025 году

По программе «єОселя» в этом году выдано более 4,3 тысячи кредитов на 7,9 млрд грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С начала 2025 года программой льготного кредитования «єОселя» воспользовались более 4,3 тысячи украинцев, а общая сумма выданных кредитов на жилье достигла 7,9 млрд гривен. Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

На прошлой неделе было предоставлено 162 кредита на сумму 294 млн гривен. Из них кредиты под 3% получили:

55 военнослужащих и работников сектора безопасности;

9 медицинских работников;

6 педагогов;

1 ученый.

Кредиты под 7% получили:

64 человека без собственного жилья;

20 внутренне перемещенных лиц;

7 ветеранов.

Больше всего кредитов выдано в Киевской области (53), городе Киеве (37), Ивано-Франковской (14) и Львовской (11) областях. По типу недвижимости 116 кредитов предоставлено на жилье первой продажи, из которых 41 – на объекты, находящиеся в стадии строительства. Еще 46 кредитов оформлено для приобретения жилья на вторичном рынке.

С начала действия программы в октябре 2022 года выдано 19 170 кредитов на общую сумму более 32 млрд гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.