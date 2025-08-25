Кабмін уточнив обов’язок звітування командирів через Армія+: службова інформація через веб-портал не передається

Раніше уряд доручив забезпечити щоденне подання командирами звітів про ураження ворога з використанням засобів порталу Армія+, однак тепер вніс зміни до цієї постанови, уточнивши, що службова інформація не передається.

Фото: armyinform.com.ua

Кабмін вніс зміни до порядку звітування через Армія+ про ураження ворога.

Нагадаємо, що у січні 2025 року на той час заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомляла, що Міноборони запустило «цифровий рейтинг бойової ефективності командирів».

«Уряд підтримав постанову, завдяки якій командири будуть подавати звіти про ураження ворога у Армія+. Це можна буде зробити дуже просто, за кілька хвилин. А головне — без жодних паперів. До такого звіту можна прикріпити підтвердження з бойової системи DELTA. Потім усі дані потраплять до Генштабу. Так ми створимо великий єдиний дашборд знищення ворога. Який допоможе аналізувати результативність підрозділів і війська загалом» - зазначила заступниця міністра.

За її словами, звіти допоможуть оцінювати не тільки ефективність військових, а й техніки і боєприпасів, а також краще розуміти, яку зброю і куди необхідно виготовляти і постачати у першу чергу.

Йшлося про постанову Кабміну від 21 січня 2025 року №63, відповідно постанову про веб-портал «Армія+» №879 було доповнено п. 2-1, за яким Міноборони разом з МВС з 24 січня 2025 року було доручено забезпечити координацію заходів щодо забезпечення щоденного подання військовими частинами, підрозділами Збройних Сил, інших військових формувань, та правоохоронних органів, включених до складу сил оборони, до Генерального штабу Збройних Сил звітів (донесень) про виконання бойових завдань з використанням засобів Порталу «Армія+».

Втім, 20 серпня Кабмін вніс зміни до цієї постанови, виключивши згаданий пункт 2-1.

Відповідно до змін Міноборони разом з МВС мають, як і раніше, забезпечити координацію заходів щоденного подання звітів через веб-портал про виконання завдань та службових обов’язків – однак лише у частині, що не становлять службову інформацію та державну таємницю.

Окремо уточнено, що на веб-порталі не може оброблятися службова інформація та інформація, що становить державну таємницю.

Також визначено, що дія постанови про веб-портал не поширюється на Службу безпеки, розвідувальні органи, підпорядковані їм військові частини, заклади, установи та організації.

Разом з тим, на веб-порталі в порядку електронної інформаційної взаємодії будуть оброблятися персональні дані призовників та військовозобов’язаних.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», цією постановою від 20 серпня №1010 також об’єднали «Резерв+» та «Армія+» в єдиний веб-портал, при цьому «розсекретивши» нормативне регулювання застосунку «Резерв+», постанова про який раніше мала гриф «ДСК».

Автор: Наталя Мамченко

