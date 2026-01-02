Держава сплачуватиме ЄСВ за українців, які перебували в полоні РФ

Перебування в полоні зараховуватиметься до страхового стажу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 2026 року держава візьме на себе сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за цивільних осіб, які були позбавлені особистої свободи через збройну агресію Росії проти України. Це передбачено Законом України від 27 лютого 2025 року № 4280-IX. Про це повідомили в ДПС.

Норми закону поширюються на громадян, внесених до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи. При цьому закон не поширюється на військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, для яких діють окремі механізми страхування.

Платником ЄСВ за таких осіб визначено Пенсійний фонд України, а фінансування здійснюватиметься за рахунок державного бюджету. Внески нараховуватимуться у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок, що дозволить зараховувати час перебування в полоні до страхового стажу та враховувати його для призначення та розрахунку пенсії.

За даними податкової, держава сплачуватиме ЄСВ за весь період полону та протягом шести місяців після звільнення особи. Закон має зворотну дію, тому страхування охоплюватиме також періоди перебування в полоні до набрання чинності нормативним актом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.