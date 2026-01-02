  1. В Украине

Государство будет платить ЕСВ за украинцев, находившихся в плену РФ

16:44, 2 января 2026
Пребывание в плену будет засчитываться в страховой стаж.
С 2026 года государство возьмет на себя уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) за гражданских лиц, которые были лишены личной свободы из-за вооруженной агрессии России против Украины. Это предусмотрено Законом Украины от 27 февраля 2025 года № 4280-IX. Об этом сообщили в ГНС.

Нормы закона распространяются на граждан, внесенных в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения свободы. При этом закон не распространяется на военнослужащих и работников правоохранительных органов, для которых действуют отдельные механизмы страхования.

Плательщиком ЕСВ за таких лиц определен Пенсионный фонд Украины, а финансирование будет осуществляться за счет государственного бюджета. Взносы будут начисляться в размере не менее минимального страхового взноса, что позволит зачислять время пребывания в плену в страховой стаж и учитывать его для назначения и расчета пенсии.

По данным налоговой, государство будет платить ЕСВ за весь период плена и в течение шести месяцев после освобождения лица. Закон имеет обратную силу, поэтому страхование будет охватывать также периоды пребывания в плену до вступления в силу нормативного акта.

россия налоговая Украина война плен ГНС

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

