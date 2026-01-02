У Києві знову аварія на тепломережі: паралізовано рух на проспекті Лобановського, фото

У Києві ускладнений рух на проспекті Валерія Лобановського через аварію тепломережі поблизу Деміївської площі.

У Київ ускладнений рух транспорту через аварію на тепломережі на проспекті Валерія Лобановського поблизу площі Деміївської.

Як повідомляють у поліції, обмеження руху діють у напрямку вулиці Холодноярської. Наразі організувано об’їзд для автомобілів вулицею Ізюмською.

Водіїв закликають врахувати цю інформацію під час планування маршрутів та, за можливості, обирати альтернативні шляхи руху.

О 17:45 у поліції заявили, що рух проспектом відновлений.

