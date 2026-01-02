В Киеве снова авария на теплотрассе: парализовано движение на проспекте Лобановского, фото

В Киеве затруднено движение на проспекте Валерия Лобановского из-за аварии теплосети вблизи Демеевской площади.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве осложнено движение транспорта из-за аварии на теплотрассе на проспекте Валерия Лобановского вблизи площади Демиевской.

Как сообщают в полиции, ограничения движения действуют в направлении улицы Холодноярской. В настоящее время организован объезд для автомобилей по улице Изюмской.

Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании маршрутов и, по возможности, выбирать альтернативные пути движения.

В 17:45 в полиции заявили, что движение по проспекту возобновлено.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.