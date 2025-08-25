Кабмин уточнил обязанность командиров отчитываться через Армия+: служебная информация через веб-портал не передается

Кабмин внес изменения в порядок отчетности через Армия+ о поражении врага.
Напомним, что в январе 2025 года в то время заместитель министра обороны Катерина Черногоренко сообщала, что Минобороны запустило «цифровой рейтинг боевой эффективности командиров».
«Правительство поддержало постановление, благодаря которому командиры будут подавать отчеты о поражении врага в Армия+. Это можно будет сделать очень просто, за несколько минут. А главное — без бумаг. К такому отчету можно прикрепить подтверждение из боевой системы DELTA. Затем все данные попадут в Генштаб. Так мы создадим большой единый дашборд уничтожения врага, который поможет анализировать результативность подразделений и войска в целом», — отметила заместитель министра.
По ее словам, отчеты помогут оценивать не только эффективность военных, но и техники и боеприпасов, а также лучше понимать, какое оружие и куда необходимо изготавливать и поставлять в первую очередь.
Речь шла о постановлении Кабмина от 21 января 2025 года №63, согласно которому постановление о веб-портале «Армия+» №879 было дополнено п. 2-1, по которому Минобороны вместе с МВД с 24 января 2025 года было поручено обеспечить координацию мер по обеспечению ежедневной подачи воинскими частями, подразделениями Вооруженных Сил, других воинских формирований и правоохранительных органов, включенных в состав сил обороны, в Генеральный штаб Вооруженных Сил отчетов (донесений) о выполнении боевых задач с использованием средств Портала «Армия+».
Однако 20 августа Кабмин внес изменения в это постановление, исключив упомянутый пункт 2-1.
В соответствии с изменениями Минобороны вместе с МВД должны, как и ранее, обеспечить координацию мер по ежедневной подаче отчетов через веб-портал о выполнении задач и служебных обязанностей — но только в части, которая не составляет служебную информацию и государственную тайну.
Отдельно уточнено, что на веб-портале не может обрабатываться служебная информация и информация, составляющая государственную тайну.
Также определено, что действие постановления о веб-портале не распространяется на Службу безопасности, разведывательные органы, подчиненные им воинские части, учреждения и организации.
Вместе с тем, на веб-портале в порядке электронного информационного взаимодействия будут обрабатываться персональные данные призывников и военнообязанных.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим постановлением от 20 августа №1010 также объединили «Резерв+» и «Армия+» в единый веб-портал, при этом «рассекретив» нормативное регулирование приложения «Резерв+», постановление о котором ранее имело гриф «ДСК».
Автор: Наталя Мамченко
