Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин уточнил обязанность командиров отчитываться через Армия+: служебная информация через веб-портал не передается

12:55, 25 августа 2025
Ранее правительство поручило обеспечить ежедневную подачу командирами отчетов о поражении врага с использованием средств портала Армия+, однако теперь внесло изменения в это постановление, уточнив, что служебная информация не передается.
Кабмин уточнил обязанность командиров отчитываться через Армия+: служебная информация через веб-портал не передается
Фото: armyinform.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин внес изменения в порядок отчетности через Армия+ о поражении врага.

Напомним, что в январе 2025 года в то время заместитель министра обороны Катерина Черногоренко сообщала, что Минобороны запустило «цифровой рейтинг боевой эффективности командиров».

«Правительство поддержало постановление, благодаря которому командиры будут подавать отчеты о поражении врага в Армия+. Это можно будет сделать очень просто, за несколько минут. А главное — без бумаг. К такому отчету можно прикрепить подтверждение из боевой системы DELTA. Затем все данные попадут в Генштаб. Так мы создадим большой единый дашборд уничтожения врага, который поможет анализировать результативность подразделений и войска в целом», — отметила заместитель министра.

По ее словам, отчеты помогут оценивать не только эффективность военных, но и техники и боеприпасов, а также лучше понимать, какое оружие и куда необходимо изготавливать и поставлять в первую очередь.

Речь шла о постановлении Кабмина от 21 января 2025 года №63, согласно которому постановление о веб-портале «Армия+» №879 было дополнено п. 2-1, по которому Минобороны вместе с МВД с 24 января 2025 года было поручено обеспечить координацию мер по обеспечению ежедневной подачи воинскими частями, подразделениями Вооруженных Сил, других воинских формирований и правоохранительных органов, включенных в состав сил обороны, в Генеральный штаб Вооруженных Сил отчетов (донесений) о выполнении боевых задач с использованием средств Портала «Армия+».

Однако 20 августа Кабмин внес изменения в это постановление, исключив упомянутый пункт 2-1.

В соответствии с изменениями Минобороны вместе с МВД должны, как и ранее, обеспечить координацию мер по ежедневной подаче отчетов через веб-портал о выполнении задач и служебных обязанностей — но только в части, которая не составляет служебную информацию и государственную тайну.

Отдельно уточнено, что на веб-портале не может обрабатываться служебная информация и информация, составляющая государственную тайну.

Также определено, что действие постановления о веб-портале не распространяется на Службу безопасности, разведывательные органы, подчиненные им воинские части, учреждения и организации.

Вместе с тем, на веб-портале в порядке электронного информационного взаимодействия будут обрабатываться персональные данные призывников и военнообязанных.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим постановлением от 20 августа №1010 также объединили «Резерв+» и «Армия+» в единый веб-портал, при этом «рассекретив» нормативное регулирование приложения «Резерв+», постановление о котором ранее имело гриф «ДСК».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные армия Кабинет Министров Украины военнообязанный военная служба Армия+

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде предлагают упростить назначение на должности прокуроров окружных прокуратур для лиц, не имеющих прокурорского опыта

Лицо, которое не занимало должность прокурора до июля 2025 года, можно будет назначить не только прокурором Офиса Генерального прокурора или областной прокуратуры, но и окружной прокуратуры — законопроект.

Кабмин уточнил обязанность командиров отчитываться через Армия+: служебная информация через веб-портал не передается

Ранее правительство поручило обеспечить ежедневную подачу командирами отчетов о поражении врага с использованием средств портала Армия+, однако теперь внесло изменения в это постановление, уточнив, что служебная информация не передается.

Кабмин «рассекретил» постановление о Резерв+ и объединил Армия+ и Резерв+ в единый веб-портал

Также постановлением Кабмина о веб-портале урегулирован порядок обмена информацией между реестрами относительно призывников и военнообязанных, в частности, с реестром налогоплательщиков, системой здравоохранения, реестром актов гражданского состояния и другими.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о разрешении на выезд за границу мужчинам до 24 лет

Предлагается отменить запрет на выезд для призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими 25-летнего возраста.

Суд оправдал военнослужащего, который сообщил командиру о невозможности выполнить приказ по состоянию здоровья

Военнослужащий выполнял приказы, участвовал в боевых действиях, ходил на штурмы, но на этот раз не смог выполнить приказ из-за состояния здоровья – суд вынес оправдательный приговор.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова