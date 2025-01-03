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Командиры будут представлять отчеты о поражении врага у Армия+ и так будет формироваться рейтинг их боевой эффективности – Катерина Черногоренко

13:24, 3 января 2025
Минобороны запустило цифровой рейтинг боевой эффективности командиров – Катерина Черногоренко.
Командиры будут представлять отчеты о поражении врага у Армия+ и так будет формироваться рейтинг их боевой эффективности – Катерина Черногоренко
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Министерство обороны запускает цифровой рейтинг боевой эффективности командиров. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко.

«Сегодня Правительство поддержало Постановление, благодаря которому командиры будут представлять отчеты о поражении врага в Армия+.

Это можно будет сделать очень просто, за несколько минут. А главное — без бумаг. К такому отчету можно прикрепить подтверждение из боевой системы DELTA. Затем все данные попадут в Генеральный штаб.

Так мы создадим большой единственный дашборд уничтожения врага. Который поможет анализировать результативность подразделений и войск в целом», - отметила заместитель министра.

По ее словам, отчеты помогут оценивать не только эффективность военных, но и технику и боеприпасы. А также лучше понимать, какое оружие и куда необходимо производить и поставлять в первую очередь.

«Это революция и толчок к большим изменениям в армии, когда решение будут приниматься по принципу data-driven, а не с головы.

Начинаем эру дашбордов, в которой нет места бумагам и медленным процессам» - подчеркнула Катерина Черногоренко.

Автор: Наталя Мамченко

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военные военнослужащие Минобороны Армия+

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Командиры будут представлять отчеты о поражении врага у Армия+ и так будет формироваться рейтинг их боевой эффективности – Катерина Черногоренко

Минобороны запустило цифровой рейтинг боевой эффективности командиров – Катерина Черногоренко.

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