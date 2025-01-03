Командиры будут представлять отчеты о поражении врага у Армия+ и так будет формироваться рейтинг их боевой эффективности – Катерина Черногоренко

Минобороны запустило цифровой рейтинг боевой эффективности командиров – Катерина Черногоренко.

Министерство обороны запускает цифровой рейтинг боевой эффективности командиров. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко.

«Сегодня Правительство поддержало Постановление, благодаря которому командиры будут представлять отчеты о поражении врага в Армия+.

Это можно будет сделать очень просто, за несколько минут. А главное — без бумаг. К такому отчету можно прикрепить подтверждение из боевой системы DELTA. Затем все данные попадут в Генеральный штаб.

Так мы создадим большой единственный дашборд уничтожения врага. Который поможет анализировать результативность подразделений и войск в целом», - отметила заместитель министра.

По ее словам, отчеты помогут оценивать не только эффективность военных, но и технику и боеприпасы. А также лучше понимать, какое оружие и куда необходимо производить и поставлять в первую очередь.

«Это революция и толчок к большим изменениям в армии, когда решение будут приниматься по принципу data-driven, а не с головы.

Начинаем эру дашбордов, в которой нет места бумагам и медленным процессам» - подчеркнула Катерина Черногоренко.

Автор: Наталя Мамченко

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