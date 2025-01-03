Командири будуть подавати звіти про ураження ворога у Армія+ і так буде формуватися рейтинг їх бойової ефективності – Катерина Черногоренко

Міноборони запустило цифровий рейтинг бойової ефективності командирів – Катерина Черногоренко.

Міністерство оборони України запускає цифровий рейтинг бойової ефективності командирів. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«Сьогодні Уряд підтримав Постанову, завдяки якій командири будуть подавати звіти про ураження ворога у Армія+.

Це можна буде зробити дуже просто, за кілька хвилин. А головне — без жодних паперів. До такого звіту можна прикріпити підтвердження з бойової системи DELTA. Потім усі дані потраплять до Генерального Штабу.

Так ми створимо великий єдиний дашборд знищення ворога. Який допоможе аналізувати результативність підрозділів і війська загалом» - зазначила заступниця міністра.

За її словами, звіти допоможуть оцінювати не тільки ефективність військових, а й техніки і боєприпасів. А також краще розуміти, яку зброю і куди необхідно виготовляти і постачати у першу чергу.

«Це революція і поштовх до великих змін у війську, коли рішення ухвалюватимуть за принципом data-driven, а не з голови.

Розпочинаємо еру дашбордів, у якій не місце паперам та повільним процесам» - підкреслила Катерина Черногоренко.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.