Практика судів
  1. Суд інфо

Добір на посаду судді місцевого суду — які декларації потрібно подати до ВККС

13:17, 3 січня 2025
У ВККС пояснили особливості подання декларацій кандидатами в межах добору на посаду судді місцевого суду.
Добір на посаду судді місцевого суду — які декларації потрібно подати до ВККС
Фото: ВККС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що особа, яка виявила намір стати суддею, для участі в доборі має подати до Комісії, зокрема:

- копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (звітний період – 2024 рік);

- декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді (звітний період – 2020–2024 роки);

- декларацію доброчесності кандидата на посаду судді (зазначаються твердження щодо обставин, які мали місце упродовж усього життя особи, яка її заповнює).

Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подається на офіційному порталі НАЗК.

Усі роз’яснення щодо її заповнення розміщено в Базі знань НАЗК у розділах:

Декларування

Технічна допомога

Декларація родинних зв’язків та декларація доброчесності кандидата на посаду судді подаються в особистому кабінеті або в підрозділі «Подати декларації» розділу «Декларації» офіційного вебсайту Комісії, де також можна ознайомитись з Правилами заповнення та подання декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді та Правилами заповнення та подання декларації доброчесності кандидата на посаду судді.

У ВККС наголошують, що декларація доброчесності подається після подання декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді та декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

«Закликаємо кандидатів на посаду судді звернути увагу на відповідність періодів звітування, особливості заповнення та порядок подання декларацій», - додали у Комісії.

Раніше ВККС відповіла на найпоширеніші запитання кандидатів на посаду судді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ВККС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Командири будуть подавати звіти про ураження ворога у Армія+ і так буде формуватися рейтинг їх бойової ефективності – Катерина Черногоренко

Міноборони запустило цифровий рейтинг бойової ефективності командирів – Катерина Черногоренко.

Члени Ради громадського контролю при АРМА братимуть участь у визначенні управителів арештованими активами – законопроект Кабміну

РГК при АРМА буде здійснювати громадський контроль за законністю та прозорістю визначення управителів активами, зокрема шляхом визначення членів РГК, які беруть участь у визначенні управителів активами.

Які проблеми та цікаві нюанси в діяльності Вищого антикорупційного суду виявила Рахункова палата – результати аудиту

Скласти об’єктивну картину процесуальної діяльності ВАКС виявилося непросто.

Кабмін вніс законопроект щодо реформування АРМА, яким пропонує унеможливити безпідставне звільнення голови Агентства

Як зазначає міністр юстиції Ольга Стефанішина в пояснювальній записці, прийняття цього закону унеможливить звільнення керівника АРМА з політичних мотивів.

Висновок спеціаліста у розумінні статті 298-1 КПК не є доказом у кримінальному провадженні щодо злочинів – Верховний Суд

Справу почали розглядати до того, як набув чинності закон, за яким довідки та «інші документи» спеціалістів стали доказами у кримінальних справах.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео