Добір на посаду судді місцевого суду — які декларації потрібно подати до ВККС

У ВККС пояснили особливості подання декларацій кандидатами в межах добору на посаду судді місцевого суду.

Фото: ВККС

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що особа, яка виявила намір стати суддею, для участі в доборі має подати до Комісії, зокрема:

- копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (звітний період – 2024 рік);

- декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді (звітний період – 2020–2024 роки);

- декларацію доброчесності кандидата на посаду судді (зазначаються твердження щодо обставин, які мали місце упродовж усього життя особи, яка її заповнює).

Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подається на офіційному порталі НАЗК.

Усі роз’яснення щодо її заповнення розміщено в Базі знань НАЗК у розділах:

▪ Декларування

▪ Технічна допомога

Декларація родинних зв’язків та декларація доброчесності кандидата на посаду судді подаються в особистому кабінеті або в підрозділі «Подати декларації» розділу «Декларації» офіційного вебсайту Комісії, де також можна ознайомитись з Правилами заповнення та подання декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді та Правилами заповнення та подання декларації доброчесності кандидата на посаду судді.

У ВККС наголошують, що декларація доброчесності подається після подання декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді та декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

«Закликаємо кандидатів на посаду судді звернути увагу на відповідність періодів звітування, особливості заповнення та порядок подання декларацій», - додали у Комісії.

Раніше ВККС відповіла на найпоширеніші запитання кандидатів на посаду судді.

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