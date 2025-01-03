Добор на должность судьи местного суда — какие декларации нужно подать в ВККС

В ВККС объяснили особенности подачи деклараций кандидатами в рамках отбора на должность судьи местного суда.

Фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что лицо, которое изъявило намерение стать судьей, для участия в отборе должно подать в Комиссию, в частности:

- копию декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (отчетный период – 2024);

- декларацию родственных связей кандидата на должность судьи (отчетный период – 2020–2024 годы);

- декларацию доброчестности кандидата на должность судьи (указываются утверждения об обстоятельствах, которые имели место на протяжении всей жизни лица, его заполняющего).

Декларация лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, подается на официальном портале НАПК.

Все разъяснения по ее заполнению размещены в Базе знаний НАПК в разделах:

▪ Декларирование

▪ Техническая помощь

Декларация родственных связей и декларация доброчестности кандидата на должность судьи представляются в личном кабинете или в подразделе «Подать декларации» раздела «Декларации» официального вебсайта Комиссии, где также можно ознакомиться с Правилами заполнения и представления декларации родственных связей кандидата на должность судьи и Правилами заполнения и представления декларации доброчестности кандидата в должность судьи.

В ВККС подчеркивают, что декларация доброчестности подается после предоставления декларации родственных связей кандидата на должность судьи и декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

«Призываем кандидатов на должность судьи обратить внимание на соответствие периодов отчетности, особенностях заполнения и порядке подачи деклараций», - добавили в Комиссии.

Ранее ВККС ответила на самые распространенные вопросы кандидатов на должность судьи.