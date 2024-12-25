ВККС ответила на самые распространенные вопросы кандидатов на должность судьи

Высшая квалификационная комиссия судей объяснила требования по военно-учетным документам и стажу.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины опубликовала ответы на самые распространенные вопросы по отбору кандидатов на должность судьи местного суда.

Согласно последним разъяснениям Комиссии по вопросам отбора, есть несколько ключевых аспектов, которые кандидаты должны учесть при подаче документов для участия в отборе на должность судьи.

Возрастные ограничения для кандидатов: В отборе на должность судьи могут участвовать только лица, которые на день подачи заявления достигли тридцати лет. Это соответствует требованиям Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Подача документов: Документы для участия в отборе будут приниматься через официальный веб-сайт Комиссии. Начало работы кабинета для подачи документов запланировано до 1 марта 2025 года, о чем будет отдельно объявлено.

Тестирование кандидатов: Перечень вопросов для тестирования будет обнародован на веб-сайте Комиссии не позднее чем за 30 дней до проведения квалификационного экзамена. Также планируется публикация образцов заданий для подготовки к анонимному тестированию когнитивных способностей.

Практическое задание: Кандидаты, претендующие на должность судьи местного общего суда, будут проходить практическое задание, которое будет проверять их знания в гражданской и уголовной специализациях.

Военно-учетные документы: Для участия в отборе можно подавать военно-учетный документ, созданный через программу РЕЗЕРВ+/ДЕЙСТВИЕ, при условии, что документ будет действительным на день подачи и оформлен в соответствии с нормативными актами.

Допуск к государственной тайне: Для получения допуска к государственной тайне необходимо обратиться в Службу безопасности Украины. Допуск предоставляется гражданам Украины в возрасте от 18 лет, которые нуждаются в нем по условиям своей деятельности. Если кандидат имеет допуск, соответствующую справку нужно подать в Комиссию.

Документы для подтверждения уровня владения государственным языком: Кандидаты должны подать документ, подтверждающий уровень владения государственным языком, вместе с заявлением об участии в отборе в период с 1 по 30 марта 2025 года. В период военного положения будет признан только сертификат от Национальной комиссии по стандартам государственного языка, другие документы (аттестаты или дипломы) не будут приниматься.

Стаж профессиональной деятельности в сфере права: Кандидаты должны подать документы, подтверждающие их стаж, такие как трудовая книжка, послужной список, должностная инструкция или другие документы, отражающие профессиональную деятельность. Документы должны содержать сведения о периоде работы, занимаемой должности, характере работы и должностных обязанностях.

Подача приложений к заявлению: Кандидаты должны подавать все приложения, указанные в форме заявления, в соответствии с требованиями Закона Украины «Об очищении власти». Это является обязательным условием для участия в отборе.

Подписание документов: Для подачи заявления и других документов для участия в отборе, кандидаты должны подписывать их квалифицированной электронной подписью (КЭП). Использование усовершенствованной электронной подписи (УЭП) не предусмотрено для этой цели.

Образцы документов: На официальном сайте Комиссии будут доступны образцы (бланки) документов для заполнения. Документы подаются в электронной форме через соответствующий вебсайт, где кандидаты смогут заполнить формы, загрузить необходимые файлы и сканированные копии.

Рекомендации для кандидатов: Кандидаты могут получить рекомендации от любого лица. Это не является обязательным, но может помочь в подготовке к конкурсу.

Рекомендации для кандидатов: Кандидаты могут подавать рекомендации в произвольной форме, ведь Комиссия не установила конкретных требований к формату этого документа. Важно, чтобы рекомендация была собственноручно подписана лицом, которое ее предоставляет. При этом наличие рекомендации не дает кандидату преимуществ перед другими участниками конкурса. Она лишь должна подтвердить компетентность и добродетель кандидата.

Сканированные копии документов: В требованиях к сканированию копий документов не указано, должны ли они быть цветными или черно-белыми. Кандидаты могут выбирать самостоятельно, главное - чтобы сканированные копии были четкими и удобными для обработки.

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