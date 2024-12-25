ВККС відповіла на найпоширеніші запитання кандидатів на посаду судді

Вища кваліфікаційна комісія суддів пояснила вимоги щодо військово-облікових документів і стажу.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України опублікувала відповіді на найпоширеніші запитання щодо добору кандидатів на посаду судді місцевого суду.

Згідно з останніми роз'ясненнями Комісії з питань добору, є кілька ключових аспектів, які кандидати мають врахувати при подачі документів для участі у доборі на посаду судді.

Вікові обмеження для кандидатів: У доборі на посаду судді можуть брати участь лише особи, які на день подання заяви досягли тридцяти років. Це відповідає вимогам Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Подання документів: Документи для участі в доборі прийматимуться через офіційний вебсайт Комісії. Початок роботи кабінету для подачі документів запланований до 1 березня 2025 року, про що буде окремо оголошено.

Тестування кандидатів: Перелік питань для тестування буде оприлюднений на вебсайті Комісії не пізніше ніж за 30 днів до проведення кваліфікаційного іспиту. Також планується публікація зразків завдань для підготовки до анонімного тестування когнітивних здібностей.

Практичне завдання: Кандидати, що претендують на посаду судді місцевого загального суду, будуть проходити практичне завдання, що перевірятиме їхні знання в цивільній та кримінальній спеціалізаціях.

Військово-облікові документи: Для участі в доборі можна подавати військово-обліковий документ, створений через програму РЕЗЕРВ+/ДІЯ, за умови, що документ буде дійсним на день подання і оформлений відповідно до нормативних актів.

Допуск до державної таємниці: Для отримання допуску до державної таємниці необхідно звернутися до Служби безпеки України. Допуск надається громадянам України віком від 18 років, які потребують його за умовами своєї діяльності. Якщо кандидат має допуск, відповідну довідку потрібно подати до Комісії.

Документи для підтвердження рівня володіння державною мовою: Кандидати повинні подати документ, що підтверджує рівень володіння державною мовою, разом із заявою про участь у доборі у період з 1 до 30 березня 2025 року. У період воєнного стану буде визнано лише сертифікат від Національної комісії зі стандартів державної мови, інші документи (атестати чи дипломи) не прийматимуться.

Стаж професійної діяльності у сфері права: Кандидати повинні подати документи, що підтверджують їхній стаж, такі як трудова книжка, послужний список, посадова інструкція або інші документи, що відображають професійну діяльність. Документи повинні містити відомості про період роботи, займану посаду, характер роботи та посадові обов'язки.

Подання додатків до заяви: Кандидати повинні подавати всі додатки, зазначені у формі заяви, відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади». Це є обов'язковою умовою для участі у доборі.

Підписання документів: Для подання заяви та інших документів для участі в доборі, кандидати мають підписувати їх кваліфікованим електронним підписом (КЕП). Використання удосконаленого електронного підпису (УЕП) не передбачено для цієї мети.

Зразки документів: На офіційному сайті Комісії будуть доступні зразки (бланки) документів для заповнення. Документи подаються в електронній формі через відповідний вебсайт, де кандидати зможуть заповнити форми, завантажити необхідні файли та скановані копії.

Рекомендації для кандидатів: Кандидати можуть отримати рекомендації від будь-якої особи. Це не є обов'язковим, але може допомогти в підготовці до конкурсу.

Рекомендації для кандидатів: Кандидати можуть подавати рекомендації в довільній формі, адже Комісія не встановила конкретних вимог до формату цього документа. Важливо, щоб рекомендація була власноруч підписана особою, яка її надає. При цьому наявність рекомендації не дає кандидату переваг перед іншими учасниками конкурсу. Вона лише має підтвердити компетентність та доброчесність кандидата.

Скановані копії документів: У вимогах до сканування копій документів не зазначено, чи повинні вони бути кольоровими чи чорно-білими. Кандидати можуть обирати самостійно, головне — щоб скановані копії були чіткими і зручними для обробки.

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