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У Мін’юсті відповіли, які нотаріальні дії можна вчиняти, поки не працюють реєстри

14:04, 25 грудня 2024
Які нотаріальні дії можна вчиняти під час відсутності доступу до реєстрів Міністерства юстиції.
У Мін’юсті відповіли, які нотаріальні дії можна вчиняти, поки не працюють реєстри
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У період відновлення роботи реєстрів Мінʼюсту нотаріуси продовжують надавати послуги, які не потребують перевірки даних у цих реєстрах. На цьому наголосили у Міністерстві юстиції України.

Зокрема, на сьогодні доступні такі нотаріальні дії:

  • посвідчення заповітів, спадкових договорів та довіреності;
  • видача дублікатів нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса;
  • засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них;
  • засвідчення справжності підпису на документах, у тому числі засвідчення справжності підпису на згоді на виїзд дитини за кордон без супроводу одного з батьків;
  • засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу.

Крім того, забезпечена можливість заведення нотаріусом спадкової справи за зверненням спадкоємця.

Як вказують у Мін’юсті, після відновлення роботи реєстрів нотаріуси внесуть необхідні відомості до відповідних реєстрів.

Також у Мін’юсті заперечили ризик незаконного заволодіння майном через обмежений доступ до реєстру.

Раніше Міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила про наймасштабнішу атаку на державні реєстри за весь час — відновлення Реєстру нерухомості триватиме до 2 тижнів.

Нагадаємо, що Кабмін зупинив строки адмінпровадження до відновлення доступу до держреєстрів.

Разом з тим, очільниця Мін’юсту Ольга Стефанішина повідомляла, що нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

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