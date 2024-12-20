Нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері – Стефанішина

Ольга Стефанішина винесе на розгляд засідання Кабміну 20 грудня акт щодо зупинки обчислення строків до відновлення реєстрів.

Нотаріальні дії, які не потребують доступу до реєстрів для перевірки відомостей з них, будуть здійснюватися у паперовому вигляді державними та приватними нотаріусами – на період до відновлення роботи реєстрів. Про це повідомила віцепремʼєр з питань євроінтеграції - міністр юстиції Ольга Стефанішина під час брифінгу 20 грудня щодо безпрецедентної кібератаки на державні реєстри.

По-перше, вона зазначила, що кібератака не вплинула на застосунок Дія, і він буде працювати в частині, яка не стосується реєстрів Мінюсту так, як і працював раніше.

По-друге, за її словами, наразі немає жодних обмежень для реєстрації актів цивільного стану. «Всі акти цивільного стану про народження, одруження тощо можуть здійснюватися за допомогою паперових носіїв.

Всі соціальні виплати, пов'язані з настанням актів цивільного стану здійснюються на підставі заяв, які будуть розглянуті після відновлення реєстрів» - зазначила вона.

По-третє, Ольга Стефанішина винесе на засідання уряду 20 грудня акт, за яким не будуть обчислюватися строки на період до повноцінного відновлення реєстрів.

По-четверте, вона зазначила, що реєстрація заповітів, змін до них, спадкових договорів та змін до них, дублікати про нотаріальне посвідчення довіреностей здійснюються без доступу до реєстру. Тобто, ці дії будуть здійснюватися нотаріусами на папері. «Всі дії, які не потребують перевірки реєстрів, далі будуть здійснюватися» - зазначила вона.

Що стосується державної реєстрації нерухомості та бізнесу. Реєстрація юридичних осіб ФОП тощо здійснюється виключно засобами ДППР та ЄДР. «На даному етапі тривають роботи з відновлення реєстрів. Всі дані збережені. Вони підлягають відновленню. Реєстри будуть відновлені, це питання час» - підкреслила міністр юстиції.

В першу чергу, з 23 грудня буде вестися робота з відновлення єдиного реєстру довіреностей, реєстру спецбланків нотаріальних документів та спадкового реєстру, що дозволить забезпечити належний облік та мінімізувати можливі негативні наслідки.

Потім у пріоритеті буде відновлення ЄДР та Державного реєстру нерухомості.

«Протягом 2 тижнів будемо намагатися відновити повну функціональність державних реєстрів» - зазначила міністр юстиції.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у м. Києві повідомило, що всі відділи ДРАЦС Центральної юстиції працюють у звичайному штатному режимі.

«Реєстрація народження, смерті, розлучення та реєстрація шлюбу по поданим раніше заявам відбувається на загальних підставах.

Видача повторних документів можлива лише у відділі, яким безпосередньо був складено актовий запис.

Всі свідоцтва, видані в період, коли не працюють Державні реєстри України, у разі необхідності проставлення апостилів потрібно буде отримати повторно», - йдеться у заяві.

У відомстві додають, що реєстрація шлюбів, поданих до 19 грудня, відбудеться за графіком.

Раніше ми писали, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина стверджує, що дані реєстрів не втрачені.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Додамо, через атаку на держреєстри сервісні центри МВС призупинили надання низки послуг.

Автор: Наталя Мамченко

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