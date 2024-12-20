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Нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге – Стефанишина

11:26, 20 декабря 2024
Ольга Стефанишина вынесет на рассмотрение заседания Кабмина 20 декабря акт об остановке исчисления сроков до возобновления реестров.
Нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге – Стефанишина
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Нотариальные действия, не требующие доступа к реестрам для проверки сведений, будут осуществляться в бумажном виде государственными и частными нотариусами – на период до возобновления работы реестров. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам евроинтеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина во время брифинга 20 декабря по поводу беспрецедентной кибератаки на государственные реестры.

Во-первых, она отметила, что кибератака не повлияла на применение приложения Дия, и оно будет работать в части, не касающейся реестров Минюста так, как и работало ранее.

Во-вторых, по ее словам, нет никаких ограничений для регистрации актов гражданского состояния. «Все акты гражданского состояния о рождении, женитьбе и т. п. могут осуществляться с помощью бумажных носителей.

Все социальные выплаты, связанные с наступлением актов гражданского состояния, осуществляются на основании заявлений, которые будут рассмотрены после восстановления реестров» - отметила она.

В-третьих, Ольга Стефанишина вынесет на заседание правительства 20 декабря акт, по которому не будут исчисляться сроки на период до полноценного восстановления реестров.

В-четвертых, она отметила, что регистрация завещаний, изменений в них, наследственных договоров и изменений в них, дубликаты о нотариальном удостоверении доверенностей осуществляются без доступа к реестру. То есть эти действия будут осуществляться нотариусами на бумаге. «Все действия, не требующие проверки реестров, будут дальше осуществляться» - отметила она.

Что касается государственной регистрации недвижимости и бизнеса. Регистрация юридических лиц ФЛП осуществляется исключительно средствами ДППР и ЕГР. «На данном этапе продолжаются работы по восстановлению реестров. Все данные сохранены. Они подлежат восстановлению. Реестры будут возобновлены, это вопрос времени» - подчеркнула министр юстиции.

В первую очередь с 23 декабря будет вестись работа по восстановлению единого реестра доверенностей, реестра спецбланков нотариальных документов и наследственного реестра, что позволит обеспечить надлежащий учет и минимизировать возможные негативные последствия.

Затем в приоритете последует восстановление ЕГР и Государственного реестра недвижимости.

«В течение 2 недель будем пытаться восстановить полную функциональность государственных реестров» – отметила министр юстиции.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции в г. Киеве сообщило, что все отделы ГРАЦС Центральной юстиции работают в обычном штатном режиме.

«Регистрация рождения, смерти, развода и регистрация брака по поданным ранее заявлениям происходит на общих основаниях.

Выдача повторных документов возможна только в отделе, которым непосредственно была составлена ​​актовая запись.

Все свидетельства, выданные в период, когда не работают Государственные реестры Украины, при необходимости проставления апостилей нужно будет получить повторно», - говорится в заявлении.

Ранее министр юстиции Ольга Стефанишина утверждала, что данные реестров не потеряны.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Добавим, из-за атаки на госреестры сервисные центры МВД приостановили предоставление ряда услуг.

Автор: Наталя Мамченко

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нотариус Министерство юстиции Украины Стефанишина

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