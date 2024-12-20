Нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге – Стефанишина

Ольга Стефанишина вынесет на рассмотрение заседания Кабмина 20 декабря акт об остановке исчисления сроков до возобновления реестров.

Нотариальные действия, не требующие доступа к реестрам для проверки сведений, будут осуществляться в бумажном виде государственными и частными нотариусами – на период до возобновления работы реестров. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам евроинтеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина во время брифинга 20 декабря по поводу беспрецедентной кибератаки на государственные реестры.

Во-первых, она отметила, что кибератака не повлияла на применение приложения Дия, и оно будет работать в части, не касающейся реестров Минюста так, как и работало ранее.

Во-вторых, по ее словам, нет никаких ограничений для регистрации актов гражданского состояния. «Все акты гражданского состояния о рождении, женитьбе и т. п. могут осуществляться с помощью бумажных носителей.

Все социальные выплаты, связанные с наступлением актов гражданского состояния, осуществляются на основании заявлений, которые будут рассмотрены после восстановления реестров» - отметила она.

В-третьих, Ольга Стефанишина вынесет на заседание правительства 20 декабря акт, по которому не будут исчисляться сроки на период до полноценного восстановления реестров.

В-четвертых, она отметила, что регистрация завещаний, изменений в них, наследственных договоров и изменений в них, дубликаты о нотариальном удостоверении доверенностей осуществляются без доступа к реестру. То есть эти действия будут осуществляться нотариусами на бумаге. «Все действия, не требующие проверки реестров, будут дальше осуществляться» - отметила она.

Что касается государственной регистрации недвижимости и бизнеса. Регистрация юридических лиц ФЛП осуществляется исключительно средствами ДППР и ЕГР. «На данном этапе продолжаются работы по восстановлению реестров. Все данные сохранены. Они подлежат восстановлению. Реестры будут возобновлены, это вопрос времени» - подчеркнула министр юстиции.

В первую очередь с 23 декабря будет вестись работа по восстановлению единого реестра доверенностей, реестра спецбланков нотариальных документов и наследственного реестра, что позволит обеспечить надлежащий учет и минимизировать возможные негативные последствия.

Затем в приоритете последует восстановление ЕГР и Государственного реестра недвижимости.

«В течение 2 недель будем пытаться восстановить полную функциональность государственных реестров» – отметила министр юстиции.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции в г. Киеве сообщило, что все отделы ГРАЦС Центральной юстиции работают в обычном штатном режиме.

«Регистрация рождения, смерти, развода и регистрация брака по поданным ранее заявлениям происходит на общих основаниях.

Выдача повторных документов возможна только в отделе, которым непосредственно была составлена ​​актовая запись.

Все свидетельства, выданные в период, когда не работают Государственные реестры Украины, при необходимости проставления апостилей нужно будет получить повторно», - говорится в заявлении.

Ранее министр юстиции Ольга Стефанишина утверждала, что данные реестров не потеряны.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Добавим, из-за атаки на госреестры сервисные центры МВД приостановили предоставление ряда услуг.

Автор: Наталя Мамченко

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