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Новое правительство Литвы посетит Украину и встретится с Владимиром Зеленским

11:58, 20 декабря 2024
Правительство Литвы проведет совместное заседание с украинским Кабмином.
Новое правительство Литвы посетит Украину и встретится с Владимиром Зеленским
Фото: eurointegration
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В пятницу, 20 декабря, новый кабинет министров Литвы прибудет в Украину для встреч с Президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром, спикером Верховной Рады и министром иностранных дел.

Как сообщает литовский общественный вещатель LRT, в рамках визита состоится первое в истории совместное заседание правительств Литвы и Украины, а также двусторонние переговоры между премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом и украинскими лидерами.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал этот визит мощным сигналом поддержки Украины от нового правительства. По его словам, это уникальный случай, когда весь состав правительства другого государства приезжает в Украину для таких масштабных переговоров.

«Министры встретятся со своими коллегами в Украине, и я также проведу двусторонние переговоры с (министром иностранных дел Украины) Андреем Сибигой», - отметил Будрис.

Основными темами дискуссий будут усиление сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также развитие взаимных инвестиций. Литва также акцентирует внимание на поддержке евроатлантической интеграции Украины, в частности вступления в НАТО и Европейский Союз.

«Литва играет важную роль в помощи Украине на правовом и процедурном пути. Мы обязуемся помогать в евроинтеграционных усилиях», - подчеркнул Будрис.

Из соображений безопасности точный список литовских министров, которые прибудут в Украину, не разглашается. Известно лишь, что большинство членов кабинета министров планируют принять участие в визите.

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Кабинет Министров Украины Литва Владимир Зеленский

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