Стало известно, работают ли отделы ГРАГС после атаки на госреестры

В Минюсте заявили, что регистрация рождения, смерти, развода и регистрация брака по поданным ранее заявлениям происходит на общих основаниях.

Фото: drohobych-rada.gov.ua

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Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Временно приостановлена ​​работа Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и Государственного реестра недвижимости.

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции в Киеве сообщило, что несмотря на временные сбои в работе Государственных реестров все отделы ГРАГС Центральной юстиции работают в обычном штатном режиме. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Отмечается, что специалисты принимают заявления от граждан по всем видам регистрации.

«Регистрация рождения, смерти, развода и регистрация брака по поданным ранее заявлениям происходит на общих основаниях.

Выдача повторных документов возможна только в отделе, которым непосредственно была составлена ​​актовая запись.

Все свидетельства, выданные в период, когда не работают Государственные реестры Украины, при необходимости проставления апостилей нужно будет получить повторно», - говорится в заявлении.

В ведомстве добавляют, что регистрация браков, поданных до 19 декабря, состоится по графику.

Дополнительную информацию по решению вопросов можно получить:

- непосредственно в отделах ГРАГС

или

- по телефону территориальных расстояний ДРАЦС по ссылке.

Также в Минюсте добавили, что изменения ситуации будут сообщать дополнительно.

Ранее министр юстиции Ольга Стефанишина утверждала, что данные реестров не потеряны.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Добавим, из-за атаки на госреестры сервисные центры МВД приостановили предоставление ряда услуг.

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