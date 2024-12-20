Из-за атаки на госреестры сервисные центры МВД приостановили предоставление ряда услуг

В сервисном центре МВД заявили, что сроки возобновления работы реестров пока неизвестны.

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Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Временно приостановлена ​​работа Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и Государственного реестра недвижимости.

Главный сервисный центр МВД сообщил, что в связи со сбоем в работе некоторых государственных реестров Сервисные центры МВД приостановили предоставление отдельных регистрационных услуг с транспортными средствами, связанными с изменением владельца:

- по договору купли-продажи, заключенному в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦНАПе и через Дію;

- по договору дарения, мины, по наследству

- по договору лизинга, биржевой сделке;

- выбраковка.

В то же время остаются доступными услуги:

- первая регистрация транспортных средств (новых и ввозимых из-за границы);

- установление ГБО;

- замена, бронирование, заказ и продление срока хранения номерных знаков;

- экзаменационные услуги (прием экзаменов, выдача водительского удостоверения);

- замена и восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства;

- назначение должного пользователя.

«IT-специалисты компетентных служб работают над устранением проблемы и восстановлением работы реестра.

Сроки возобновления работы реестра пока не известны. Как только реестр заработает – сервисные центры МВД возобновят предоставление услуг», - заявили в МВД.

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