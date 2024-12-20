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Военному отказали в опекунстве над недееспособным сыном из-за службы в ВСУ – позиция Верховного Суда

11:22, 20 декабря 2024
Служба в ВСУ не позволяет обеспечить ежедневный уход за сыном.
Военному отказали в опекунстве над недееспособным сыном из-за службы в ВСУ – позиция Верховного Суда
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Верховный Суд постановил, что отец недееспособного совершеннолетнего лица, который проходит военную службу, не может быть назначен его опекуном на время выполнения своих служебных обязанностей. Причина - необходимость постоянного ежедневного ухода за сыном, который военнослужащий пока не может обеспечить. Об этом информирует Верховный Суд.

В то же время отец не лишен права в дальнейшем быть назначенным опекуном над недееспособным сыном, если перестанут существовать обстоятельства, препятствующие ему в полном объеме выполнять обязанности опекуна.

Такой вывод сделал Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда в деле по заявлению отца о признании совершеннолетнего сына недееспособным, установлении опеки и назначении опекуна.

Суд первой инстанции, решение которого оставил без изменений апелляционный суд, признал сына заявителя недееспособным лицом, обязанности по осуществлению опеки возложил на орган опеки и попечительства. В удовлетворении требования о назначении опекуном отца отказал, поскольку он сейчас проходит военную службу, а его сын нуждается в постоянном ежедневном постороннем уходе, которого, по мнению суда, в настоящее время не может обеспечить заявитель, проходя службу в ВСУ в другой местности.

КЦС ВС оставил судебные решения предыдущих инстанций без изменений, сделав следующие правовые выводы.

Согласно ст. 55 ГК Украины опека и попечительство устанавливаются с целью обеспечения личных неимущественных и имущественных прав и интересов малолетних, несовершеннолетних лиц, а также совершеннолетних лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности.

Положениями ст. 63 ГК Украины закреплено, в частности, что опекун или попечитель назначаются с учетом возможности лица выполнять обязанности опекуна или попечителя.

Согласно ч. 1 ст. 67 ГК Украины опекун обязан заботиться о подопечном, о создании ему необходимых бытовых условий, обеспечение его уходом и лечением.

Назначение опекуна недееспособного лица осуществляется по представлению органа опеки и попечительства, которое должно соответствовать требованиям закона относительно его обоснованности и содержания, быть подано в надлежащей процессуальной форме согласно требованиям ГПК Украины. При внесении представления орган опеки и попечительства должен лучше учесть интересы лица, над которым устанавливается опека.

Суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, правильно применил ч. 4 ст. 63 ГК Украины, которая предписывает учитывать возможности лица выполнять обязанности опекуна или попечителя, и не удовлетворил требование заявителя о назначении его опекуном над недееспособным сыном, руководствуясь прежде всего интересами недееспособного. Заявитель сейчас проходит военную службу в ВСУ, имеет командировки, в свою очередь его сын является лицом с инвалидностью с детства II группы, проявляет хроническое, стойкое психическое расстройство в форме умеренной умственной отсталости, по своему состоянию здоровья не способен осознавать значение своих действий и руководить ими, он нуждается в постоянном ежедневном постороннем уходе, которого заявитель в настоящее время не сможет обеспечить в полном объеме.

При этом суд первой инстанции правильно обратил внимание, что заявитель не лишен права в дальнейшем быть назначенным опекуном над недееспособным сыном, если перестанут существовать обстоятельства, препятствующие ему в полном объеме выполнять обязанности опекуна.

В свою очередь до установления опеки и назначения опекуна над недееспособным сыном заявителя орган опеки и попечительства в соответствии со ст. 67 ГК Украины обязан заботиться о подопечном, о создании ему необходимых бытовых условий, обеспечение его уходом и лечением; принимать меры по защите гражданских прав и интересов подопечного.

Постановление Верховного Суда от 4 декабря 2024 года по делу № 634/1126/23 (производство № 61-9837св24).

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