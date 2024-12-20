Военному отказали в опекунстве над недееспособным сыном из-за службы в ВСУ – позиция Верховного Суда

Служба в ВСУ не позволяет обеспечить ежедневный уход за сыном.

Верховный Суд постановил, что отец недееспособного совершеннолетнего лица, который проходит военную службу, не может быть назначен его опекуном на время выполнения своих служебных обязанностей. Причина - необходимость постоянного ежедневного ухода за сыном, который военнослужащий пока не может обеспечить. Об этом информирует Верховный Суд.

В то же время отец не лишен права в дальнейшем быть назначенным опекуном над недееспособным сыном, если перестанут существовать обстоятельства, препятствующие ему в полном объеме выполнять обязанности опекуна.

Такой вывод сделал Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда в деле по заявлению отца о признании совершеннолетнего сына недееспособным, установлении опеки и назначении опекуна.

Суд первой инстанции, решение которого оставил без изменений апелляционный суд, признал сына заявителя недееспособным лицом, обязанности по осуществлению опеки возложил на орган опеки и попечительства. В удовлетворении требования о назначении опекуном отца отказал, поскольку он сейчас проходит военную службу, а его сын нуждается в постоянном ежедневном постороннем уходе, которого, по мнению суда, в настоящее время не может обеспечить заявитель, проходя службу в ВСУ в другой местности.

КЦС ВС оставил судебные решения предыдущих инстанций без изменений, сделав следующие правовые выводы.

Согласно ст. 55 ГК Украины опека и попечительство устанавливаются с целью обеспечения личных неимущественных и имущественных прав и интересов малолетних, несовершеннолетних лиц, а также совершеннолетних лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности.

Положениями ст. 63 ГК Украины закреплено, в частности, что опекун или попечитель назначаются с учетом возможности лица выполнять обязанности опекуна или попечителя.

Согласно ч. 1 ст. 67 ГК Украины опекун обязан заботиться о подопечном, о создании ему необходимых бытовых условий, обеспечение его уходом и лечением.

Назначение опекуна недееспособного лица осуществляется по представлению органа опеки и попечительства, которое должно соответствовать требованиям закона относительно его обоснованности и содержания, быть подано в надлежащей процессуальной форме согласно требованиям ГПК Украины. При внесении представления орган опеки и попечительства должен лучше учесть интересы лица, над которым устанавливается опека.

Суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, правильно применил ч. 4 ст. 63 ГК Украины, которая предписывает учитывать возможности лица выполнять обязанности опекуна или попечителя, и не удовлетворил требование заявителя о назначении его опекуном над недееспособным сыном, руководствуясь прежде всего интересами недееспособного. Заявитель сейчас проходит военную службу в ВСУ, имеет командировки, в свою очередь его сын является лицом с инвалидностью с детства II группы, проявляет хроническое, стойкое психическое расстройство в форме умеренной умственной отсталости, по своему состоянию здоровья не способен осознавать значение своих действий и руководить ими, он нуждается в постоянном ежедневном постороннем уходе, которого заявитель в настоящее время не сможет обеспечить в полном объеме.

При этом суд первой инстанции правильно обратил внимание, что заявитель не лишен права в дальнейшем быть назначенным опекуном над недееспособным сыном, если перестанут существовать обстоятельства, препятствующие ему в полном объеме выполнять обязанности опекуна.

В свою очередь до установления опеки и назначения опекуна над недееспособным сыном заявителя орган опеки и попечительства в соответствии со ст. 67 ГК Украины обязан заботиться о подопечном, о создании ему необходимых бытовых условий, обеспечение его уходом и лечением; принимать меры по защите гражданских прав и интересов подопечного.

Постановление Верховного Суда от 4 декабря 2024 года по делу № 634/1126/23 (производство № 61-9837св24).

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