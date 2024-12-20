В Киеве из-за ракетного удара РФ поврежден бизнес-центр «Торонто», фото

Напротив поврежденного от атаки здания расположен Костел Святого Николая.

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Утром 20 декабря российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву. В результате атаки зафиксировано падение обломков в четырех районах столицы.

В результате удара было повреждено здание БЦ «Торонто» на улице Большая Васильковская в центре Голосеевского района. Соответствующее фото публикует ГСЧС.

В бизнес-центре выбиты окна и изуродованный фасад, а также значительно повреждена крыша.

Территория возле него была популярной среди киевлян «фотозоной».

Костел Святого Николая, который находится напротив бизнес-центра, также пострадал от российской атаки. Ударом там выбило окна и посекло стены.

Фото: Владислав Власюк

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