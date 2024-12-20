В Украине отмечают День чествования пенсионеров и ветеранов МВД

Праздник основан с целью почтить преданность мужчин и женщин, много лет отдавших службе в Министерстве внутренних дел и Национальной полиции.

В Украине 20 декабря отмечают День чествования пенсионеров и ветеранов МВД.

Праздник был установлен как способ выразить благодарность пенсионерам и ветеранам МВД, которые своим трудом заложили основы эффективной правоохранительной деятельности. Оно также призвано напомнить нынешним поколениям работников о важности опыта, знаний и самоотверженности предшественников.

Министерство внутренних дел Украины вместе с Национальной полицией играет важную роль в поддержании правопорядка, обеспечении прав и свобод граждан, соблюдении законности и правопорядка. Пенсионеры и ветераны этих учреждений внесли значительный вклад в выполнение этих задач, часто с большим личным риском и самопожертвованием.

Также 20 декабря – Международный день солидарности людей. Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 г. с целью популяризации идеи солидарности как одной из ключевых ценностей человечества. Праздник начат в контексте Декларации тысячелетия, принятой на Саммите тысячелетия 2000 года. В данной декларации солидарность определена как одна из базовых ценностей интернациональных отношений в XXI веке.

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 декабря:

1637 год — после капитуляции реестровцев под Боровицей гетман нерегистрового запорожского казачества Павлюк пленен правительственными войсками Речи Посполитой;

1803 год – США формально становятся владельцами территории Луизиана, приобретенной во Франции;

1868 год — во Львове основывают украинское общество "Просвита";

1880 год – в Нью-Йорке на Бродвее загораются первые электрические огни;

1892 год – инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман из американского городка Сиракузы (штат Нью-Йорк) получают патент на пневматические автомобильные шины;

1912 год — Лондонской конференцией послов и Лондонским мирным договором, заключенным после первой Балканской войны, признают независимость Албании;

1961 год – в Северной Ирландии происходит последняя смертная казнь;

1984 год — компания Bell Labs объявляет о завершении разработки мегабитного чипа памяти, который мог хранить более миллиона бит электронных данных — в четыре раза больше, чем существующие в то время чипы;

1989 год — операция "Just Cause" ("Справедливость"): американские войска входят в Панаму;

1991 год — независимость Украины признают Кыргызстан и Туркменистан;

1995 год — устанавливаются дипломатические отношения Украины с Боснией и Герцеговиной;

2000 год — парламент Великобритании одобряет клонирование человека, но исключительно в медицинских целях.

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