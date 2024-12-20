Еврокомиссар предлагает конфисковать замороженные российские активы для компенсации Украине

Валдис Домбровскис заявил, что нужно найти способы заставить РФ заплатить за ущерб, который он наносит в Украине.

Комиссар по экономике ЕС Валдис Домбровскис считает, что Евросоюз должен рассмотреть конфискацию замороженных активов российского центрального банка для компенсации Украине.

«Мы, безусловно, должны изучить и проработать все варианты», - заявил он в интервью Bloomberg.

Он напомнил, что в международном праве существует устоявшийся принцип, согласно которому агрессор несет ответственность за вред, который он наносит.

«Поэтому мы должны найти способы заставить Россию заплатить за ущерб, который она наносит в Украине», – добавил Домбровскис.

Bloomberg отмечает, что дипломатическая служба ЕС проводит новые оценки финансового и экономического риска конфискации российских активов и передачи их Украине. Обсуждение получило новый импульс, поскольку блок сталкивается с риском сокращения или прекращения помощи США Киеву после инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

До сих пор Евросоюз и страны G7 использовали прибыль, полученную от санкционированных российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов, для оказания помощи Украине. Согласно плану, союзники Киева одобрили механизм, в котором прибыль будет использоваться для поддержки кредитного пакета в размере 50 млрд. евро для Киева.

Клиринговая компания со штаб-квартирой в Брюсселе Euroclear владеет крупнейшим пакетом замороженных активов РФ на общую сумму 180 млрд евро. Ее гендиректор Валери Урбен предупредила, что конфискация активов будет рискованной.

Несколько государств-членов, включая Германию, Бельгию и Люксембург, обеспокоены тем, что конфискация может нарушить принцип иммунитета государства в соответствии с международным правом и повлиять на евро как резервную валюту, а также на финансовую стабильность еврозоны.

Домбровскис заявил, что любой вариант должен быть «юридически обоснованным», чтобы выдержать потенциальное судебное преследование, при этом он уменьшает риски для финансовой стабильности.

«Мы уже сделали важный шаг, когда заморозили эти активы, а затем встал вопрос о финансовой стабильности или последствиях для евро, – сказал он. – Но мы видим, что эти риски для финансовой стабильности не материализовались».

Ранее сообщалось, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила направить все замороженные активы РФ в помощь Украине.

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