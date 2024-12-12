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Голова дипломатії ЄС Кая Каллас запропонувала направити всі заморожені активи РФ на допомогу Україні

17:26, 12 грудня 2024
Кая Каллас заявила, що Україна має законне право вимагати компенсацію.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас запропонувала направити всі заморожені активи РФ на допомогу Україні
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Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що мільярди російських державних коштів, заморожених у Європейському Союзі, слід направити на допомогу Україні, пише The Guardian.

Вона зазначила, що Україна має законне право вимагати компенсацію і що російські активи, які перебувають у ЄС, є «інструментом тиску на Росію».

ЄС уже почав вилучати прибуток від російських активів, але утримався від конфіскації всієї суми (210 млрд євро в союзі) через сумніви щодо законності такого кроку.

Каллас заявила, що, незважаючи на «делікатність… одного разу ми цього досягнемо».

Вона додала, що російські кошти допоможуть сплатити рахунок за «всю шкоду, яку Росія завдала Україні».

«Краще мати маленьку пташку в руці, ніж більшу птицю на даху», - сказала вона. «Так що у нас є маленька пташка в руці, і це інструмент, щоб також чинити тиск на Росію».

Каллас заявила, що Європі необхідно збільшити допомогу Україні, якщо США припинять фінансування. Вона додала, що фінансова підтримка України «не є благодійністю», а відповідає інтересам Європи та США.

«Якщо вони (США, - ред) скоротять допомогу, то нам потрібно буде продовжувати підтримувати Україну, тому що я турбуюся про те, що станеться, якщо переможе Росія. Я думаю, у нас буде більше воєн, масштабніших воєн», - сказала вона.

Допомога Україні була «інвестицією» у «нашу власну безпеку» та глобальну безпеку, сказала вона, пославшись на участь північнокорейських солдатів в Україні та китайські військові навчання у Південно-Китайському морі.

Раніше ми писали, що США виділяють Україні кредит у $20 млрд із погашенням за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Нагадаємо, Верховна Рада 5 грудня ратифікувала Угоду з ЄС про впровадження Механізму кредитного співробітництва, за яким Україна зможе отримати від ЄС та країн G7 50 млрд доларів (або 45 млрд євро).

В свою чергу, міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду про започаткування Механізму кредитного співробітництва для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), який створить правову рамку для обслуговування та погашення коштів, отриманих Україною.

«Судово-юридична газета» писала детально про основні умови отримання 20 млрд від США.

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росія ЄС Україна війна

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