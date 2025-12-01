  1. У світі
ЄС має розіграти свою козирну карту: заморожені російські активи можуть стати зброєю на користь України

13:59, 1 грудня 2025
Financial Times: ЄС повинен використати свої можливості щодо російських активів, щоб переламати ситуацію на користь України.
ЄС має розіграти свою козирну карту: заморожені російські активи можуть стати зброєю на користь України
Фото: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images
Європейський Союз має невідкладно розіграти свою головну карту — контроль над більшістю заморожених російських активів — і надати Україні фінансову підтримку, здатну змінити хід війни. Про це йдеться в аналітичній статті The Financial Times, яка критикує ЄС за зволікання та надмірну обережність.

За оцінкою видання, європейські країни роками недофінансовували оборону та покладалися на США, внаслідок чого нині не мають достатнього впливу на процеси, що стосуються їхньої ж безпеки.

ЄС утримує ключ — заморожені активи Росії

Європа досі контролює основний масив активів Центробанку РФ, заморожених після початку повномасштабної війни. Проте тривалі дискусії в Брюсселі створили ризик, що ЄС може повністю втратити цю перевагу.

За даними видання, остання пропозиція команди Трампа передбачала вилучення більшої частини активів на користь двох американських фондів — один спільний з Україною, інший — навіть із Росією. Прибутки від них надходили б до США, а не до Європи.

Головною перешкодою всередині ЄС стала Бельгія, де розміщена організація Euroclear — депозитарій, у якому зберігається більшість російських активів. Брюссель побоюється, що в разі примусового повернення коштів Росії відповідальність ляже на бельгійський уряд.

«Правильний інстинкт, але час діяти»

FT підкреслює: європейська обережність і прагнення дотримуватися міжнародного права зрозумілі. Але Європа має ухвалювати надзвичайні рішення, щоб убезпечити себе та підтримати Україну.

Оптимальний шлях, зазначає видання, — надати Києву €140 млрд як аванс майбутніх російських репарацій, гарантований заблокованими активами. Це не конфіскація, оскільки формально право власності РФ залишається — але це дозволить забезпечити стабільне довгострокове фінансування української оборони без залежності від політичних коливань у США.

Як розблокувати рішення

ЄС має два варіанти:

  1. Компенсувати Бельгії потенційні ризики, пов’язані з Euroclear.
  2. Вивести активи з бельгійської юрисдикції, створивши окрему правову структуру в іншій країні-члені ЄС.

Як вказує Financial Times, перший варіант зустрічає опір від бюджетно виснажених урядів ЄС, хоча без передачі російських активів Україні їхні платники податків усе одно залишаються під ризиком. Другий потребуватиме регуляторного акту для відокремлення активів та держави-члена ЄС, готової прийняти нову структуру.

Час Європи діяти

На думку Financial Times, на кону — не лише майбутнє України, а й безпека самого Європейського Союзу:

«Але ЄС час діяти. На кону не лише виживання України, а й майбутнє європейської безпеки».

