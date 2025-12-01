ЕС должен разыграть свою козырную карту: замороженные российские активы могут стать оружием в пользу Украины

Financial Times: ЕС должен использовать свои возможности в отношении российских активов, чтобы переломить ситуацию в пользу Украины.

Европейский Союз должен безотлагательно разыграть свою главную карту — контроль над большинством замороженных российских активов — и предоставить Украине финансовую поддержку, способную изменить ход войны. Об этом говорится в аналитической статье The Financial Times, которая критикует ЕС за промедление и чрезмерную осторожность.

По оценке издания, европейские страны годами недофинансировали оборону и полагались на США, в результате чего теперь не имеют достаточного влияния на процессы, касающиеся их же собственной безопасности.

ЕС удерживает ключ — замороженные активы России

Европа по-прежнему контролирует основной массив активов Центробанка РФ, замороженных после начала полномасштабной войны. Однако затяжные дискуссии в Брюсселе создали риск, что ЕС может полностью утратить это преимущество.

По данным издания, последнее предложение команды Трампа предусматривало изъятие большей части активов в пользу двух американских фондов — одного совместного с Украиной и одного — даже с Россией. Прибыль от них поступала бы США, а не Европе.

Главным препятствием внутри ЕС стала Бельгия, где расположен депозитарий Euroclear, в котором хранятся большинство российских активов. Брюссель опасается, что в случае принудительного возврата средств России ответственность ляжет на бельгийское правительство.

«Правильный инстинкт, но время действовать»

FT подчеркивает: европейская осторожность и стремление соблюдать международное право понятны. Но Европа должна принимать чрезвычайные решения, чтобы обезопасить себя и поддержать Украину.

Оптимальный путь, отмечает издание, — предоставить Киеву €140 млрд как аванс будущих российских репараций, гарантированный замороженными активами. Это не конфискация, поскольку формально право собственности РФ сохраняется, — но это позволит обеспечить стабильное долгосрочное финансирование украинской обороны без зависимости от политических колебаний в США.

Как разблокировать решение

ЕС имеет два варианта:

Компенсировать Бельгии потенциальные риски, связанные с Euroclear.

Вывести активы из бельгийской юрисдикции, создав отдельную правовую структуру в другой стране — члене ЕС.

Как указывает Financial Times, первый вариант встречает сопротивление со стороны бюджетно истощенных правительств ЕС, хотя без передачи российских активов Украине их налогоплательщики все равно остаются под риском. Второй вариант потребует регуляторного акта для отделения активов и определения государства — члена ЕС, готового принять новую структуру.

Время Европы действовать

По мнению Financial Times, на кону — не только будущее Украины, но и безопасность самого Европейского Союза:

«Но ЕС пора действовать. На кону не только выживание Украины, но и будущее европейской безопасности».

