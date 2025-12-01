Витребування кримінальних проваджень та участь у засіданнях Кабміну – БЕБ пропонують нові повноваження, законопроект

Законопроект №14207-1 передбачає, що БЕБ отримає право витребовувати провадження з інших органів, а також вводяться письмові застереження та розширюється міжнародна взаємодія.

Фото: Бюро економічної безпеки

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14207-1 від 27 листопада 2025 року про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення правового регулювання діяльності Бюро економічної безпеки України.

Законопроєкт вносить зміни до понад десяти законів, що регулюють правоохоронну діяльність, фінансовий моніторинг, доступ до реєстрів та оперативно-розшукові функції. Документ спрямований на комплексне оновлення нормативної бази, яка визначає повноваження БЕБ.

Основні зміни:

1. Додано підрозділи внутрішнього контролю та підрозділи забезпечення особистої безпеки до переліку підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

2. Надано право підрозділам внутрішнього контролю проводити оперативно-розшукові заходи щодо працівників БЕБ.

3. Запроваджено офіційне письмове застереження, яке видається БЕБ, застосовується у випадках виявлення порушень законодавства, ризиків вчинення правопорушення або недотримання вимог внутрішніх нормативних актів з метою превенції, усунення виявлених недоліків, попередження дисциплінарних або корупційних правопорушень, підписується директором БЕБ або його заступником (залежно від компетенції) і надсилається конкретному працівнику БЕБ або керівнику відповідного структурного підрозділу, а також може направлятися органам чи посадовим особам, діяльність яких координується або з якими взаємодіє БЕБ. Невиконання вимог письмового застереження може стати підставою для дисциплінарних заходів.

4. Уточнено порядок витребування кримінальних проваджень директором БЕБ за погодженням із Генеральним прокурором. Директор БЕБ отримує право витребувати матеріали кримінальних проваджень, якщо такі стосуються підслідності Бюро. Витребування можливе лише за попереднім погодженням Генерального прокурора, що забезпечує додатковий рівень процесуального контролю. Передбачено чіткий порядок оформлення відповідного звернення, строки передачі матеріалів та відповідальність за їх ненадання. Уточнення спрямовані на уникнення колізій повноважень із прокуратурою та іншими органами досудового розслідування.

5. Уточнено гарантії незалежності БЕБ у новій редакції статті. Незалежність діяльності БЕБ гарантується його спеціальним статусом як центрального органу з правоохоронними функціями. Забороняється незаконний вплив органів державної влади, місцевого самоврядування, політичних партій, посадових осіб чи інших суб’єктів на діяльність Бюро та його працівників. Посилено процедури кадрових рішень, щоб унеможливити політичний тиск (призначення, звільнення, дисциплінарна відповідальність). Передбачено додаткові правові гарантії незалежності директора БЕБ.

6. Розширено положення про міжнародне співробітництво БЕБ.

7. БЕБ наділяється можливістю укладати міжнародні договори (у межах своїх повноважень) та здійснювати прямий обмін інформацією з іноземними органами фінансових розслідувань.

8. Розширено участь БЕБ у спільних слідчих групах, міжнародних аналітичних платформах та інформаційних мережах (наприклад, Egmont Group, EUROFISC тощо).

9. Передбачено можливість направлення офіцерів зв’язку, участі у міжнародних тренінгах, обміні досвідом та технологіями.

10. Закріплено право отримувати технічну допомогу від міжнародних партнерів.

11. Надано БЕБ право створювати власні інформаційно-телекомунікаційні системи.

12. Змінено та уточнено положення щодо прозорості діяльності та річної звітності БЕБ (нова редакція, перенесення до статті 35).

13. Відтепер до повноважень директора Бюро економічної безпеки України віднесено нову функцію — представлення питань діяльності БЕБ на засіданнях Кабінету Міністрів України.

Ризики законопроекту: на чому вони базуються

Перший ризик пов’язаний із концентрацією повноважень Бюро економічної безпеки України. Законопроєкт розширює оперативні функції БЕБ і надає директору право витребовувати кримінальні провадження з інших органів, що прямо випливає з тексту документа

Другий ризик полягає в невизначеності терміна “центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом”, який вводиться новою редакцією статті 1 Закону про БЕБ.

Третім є ризик конфліктів підслідності, адже право директора БЕБ перебирати провадження з інших органів фактично дозволяє БЕБ втручатися у вже розпочаті розслідування.

Четвертий ризик стосується надмірного доступу БЕБ до фінансової інформації. Порівняльна таблиця демонструє, що орган включається до переліку суб’єктів, які можуть отримувати відомості з банківських і страхових систем, що традиційно є сферою підвищеного контролю.

Пояснювальна записка до законопроєкту №14207-1 від 27.11.2025 обґрунтовує необхідність узгодження Закону «Про БЕБ» від 28.01.2021 №1150-IX із КПК та Законом «Про оперативно-розшукову діяльність». Однак аналіз тексту показує, що зміни до статті 8 розширюють повноваження директора БЕБ щодо витребування проваджень, що виходить за межі чинних правил підслідності. Запровадження «спеціального статусу» без визначення його змісту порушує принцип правової визначеності. Порівняльна таблиця фіксує розширення доступу БЕБ до банківської й страхової інформації без деталізації процедур. Також відсутні технічні параметри єдиної інформаційної системи. Для коректного впровадження реформи необхідне доопрацювання зазначених положень і узгодження їх із чинними законами.

Автор: Марія Долинська, юрист

