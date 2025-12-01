Истребование уголовных производств и участие в заседаниях Кабмина – БЭБ предлагают новые полномочия, законопроект

Законопроект №14207-1 предусматривает, что БЭБ получит право истребовать производства из других органов, а такоже вводятся письменные оговорки и расширяется международное взаимодействие.

Фото: Бюро экономической безопасности

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14207-1 от 27 ноября 2025 года о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правового регулирования деятельности Бюро экономической безопасности Украины.

Законопроект вносит изменения в более десяти законов, регулирующих правоохранительную деятельность, финансовый мониторинг, доступ к реестрам и оперативно-розыскные функции. Документ направлен на комплексное обновление нормативной базы, определяющей полномочия БЭБ.

Основные изменения:

1. В перечень подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, добавлены подразделения внутреннего контроля и подразделения обеспечения личной безопасности.

2. Подразделениям внутреннего контроля предоставлено право проводить оперативно-розыскные мероприятия в отношении сотрудников БЭБ.

3. Введено официальное письменное предостережение, которое выдается БЭБ. Оно применяется в случаях выявления нарушений законодательства, рисков совершения правонарушения или несоблюдения требований внутренних нормативных актов с целью профилактики, устранения выявленных недостатков и предупреждения дисциплинарных или коррупционных правонарушений. Предостережение подписывается директором БЭБ или его заместителем (в зависимости от компетенции) и направляется конкретному сотруднику БЭБ или руководителю соответствующего структурного подразделения. В отдельных случаях может направляться органам или должностным лицам, деятельность которых координируется или с которыми взаимодействует БЭБ. Невыполнение требований письменного предостережения может стать основанием для применения дисциплинарных мер.

4. Уточнен порядок истребования уголовных производств директором БЭБ по согласованию с Генеральным прокурором. Директор БЭБ получает право истребовать материалы уголовных производств, если они относятся к подследственности Бюро. Истребование возможно только при предварительном согласовании с Генеральным прокурором, что обеспечивает дополнительный уровень процессуального контроля. Установлен четкий порядок оформления соответствующего запроса, сроки передачи материалов и ответственность за их непредоставление. Уточнения направлены на предотвращение коллизий полномочий с прокуратурой и другими органами досудебного расследования.

5. Уточнены гарантии независимости БЭБ в новой редакции статьи. Независимость деятельности Бюро гарантируется его специальным статусом как центрального органа с правоохранительными функциями. Запрещено любое незаконное влияние со стороны органов государственной власти, местного самоуправления, политических партий, должностных лиц или иных субъектов на деятельность Бюро и его сотрудников.

6. Усилены процедуры кадровых решений с целью недопущения политического давления (назначение, увольнение, дисциплинарная ответственность).

7. Предусмотрены дополнительные правовые гарантии независимости директора БЭБ.

8. Расширены положения о международном сотрудничестве БЭБ.

9. БЭБ получает возможность заключать международные соглашения (в пределах своих полномочий) и осуществлять прямой обмен информацией с иностранными органами финансовых расследований.

10. Расширено участие БЭБ в совместных следственных группах, международных аналитических платформах и информационных сетях (например, Egmont Group, EUROFISC и др.).

11. Предусмотрена возможность направления офицеров связи, участия в международных тренингах, обмене опытом и технологиями.

12. Закреплено право получать техническую помощь от международных партнеров.

13. БЭБ наделено правом создавать собственные информационно-телекоммуникационные системы.

14. Изменены и уточнены положения о прозрачности деятельности и ежегодной отчетности БЭБ (новая редакция, перенесение в статью 35).

15. К полномочиям директора Бюро экономической безопасности Украины добавлена новая функция — представление вопросов деятельности БЭБ на заседаниях Кабинета Министров Украины.

Риски законопроекта: на чём они основываются

Первый риск связан с концентрацией полномочий Бюро экономической безопасности Украины. Законопроект расширяет оперативные функции БЭБ и предоставляет директору право изымать уголовные производства из других органов, что прямо следует из текста документа.

Второй риск заключается в неопределённости термина «центральный орган исполнительной власти со специальным статусом», вводимого новой редакцией статьи 1 Закона о БЭБ.

Третий риск — конфликты подследственности, поскольку право директора БЭБ забирать производства из других органов фактически позволяет вмешиваться в уже начатые расследования.

Четвёртый риск касается чрезмерного доступа БЭБ к финансовой информации. Сравнительная таблица показывает, что орган включается в перечень субъектов, имеющих право получать сведения из банковских и страховых систем, которые традиционно являются сферой повышенного контроля.

Пояснительная записка к законопроекту №14207-1 от 27.11.2025 обосновывает необходимость согласования Закона «О БЭБ» от 28.01.2021 №1150-IX с УПК и Законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Однако анализ текста показывает, что изменения в статью 8 расширяют полномочия директора БЭБ по изъятию производств, что выходит за пределы действующих правил подследственности. Введение «специального статуса» без определения его содержания нарушает принцип правовой определённости. Сравнительная таблица фиксирует расширение доступа БЭБ к банковской и страховой информации без детализации процедур. Также отсутствуют технические параметры единой информационной системы. Для корректной реализации реформы необходимо доработать указанные положения и согласовать их с действующими законами.

Автор: Мария Долинская, юрист

