Безкоштовні 3 тисячі кілометрів від Укрзалізниці: постанову відправили на доопрацювання

Фото: УЗ

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Кабінет Міністрів опрацьовує постанову, яка запустить нову соціальну ініціативу — безкоштовні подорожі залізницею на відстань до 3000 км для кожного громадянина.

Що попередньо передбачає програма

Ліміт — 3000 км на одну особу, причому квитки та плацкарти коштуватимуть 0 грн.

Водночас програма не поширюється на вагони класу СВ та поїзди «Інтерсіті».

Запуск планують у два етапи (з дати набрання чинності постанови до 23 грудня 2026 року):

Етап 1. Безкоштовні перевезення спеціально визначеними маршрутами — передусім зі станцій у районах можливих чи активних бойових дій, а також з територій, включених у державні реєстри бойових дій або тимчасової окупації.

Етап 2. Розширення переліку напрямків. Укрзалізниця визначить додаткові маршрути.

Постанова поки не ухвалена

За оновленою інформацією, Кабмін вирішив не ухвалювати документ негайно, а спрямувати його на доопрацювання. Очікується, що остаточний варіант постанови ухвалять найближчим часом.

