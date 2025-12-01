Безкоштовні 3 тисячі кілометрів від Укрзалізниці: постанову відправили на доопрацювання
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Кабінет Міністрів опрацьовує постанову, яка запустить нову соціальну ініціативу — безкоштовні подорожі залізницею на відстань до 3000 км для кожного громадянина.
Що попередньо передбачає програма
Ліміт — 3000 км на одну особу, причому квитки та плацкарти коштуватимуть 0 грн.
Водночас програма не поширюється на вагони класу СВ та поїзди «Інтерсіті».
Запуск планують у два етапи (з дати набрання чинності постанови до 23 грудня 2026 року):
Етап 1. Безкоштовні перевезення спеціально визначеними маршрутами — передусім зі станцій у районах можливих чи активних бойових дій, а також з територій, включених у державні реєстри бойових дій або тимчасової окупації.
Етап 2. Розширення переліку напрямків. Укрзалізниця визначить додаткові маршрути.
Постанова поки не ухвалена
За оновленою інформацією, Кабмін вирішив не ухвалювати документ негайно, а спрямувати його на доопрацювання. Очікується, що остаточний варіант постанови ухвалять найближчим часом.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.