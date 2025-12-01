  1. В Украине

Бесплатные 3 тысячи километров от Укрзализныци: постановление отправили на доработку

14:53, 1 декабря 2025
По предварительной информации, запуск планируется в два этапа: с даты вступления в силу постановления до 23 декабря 2026 года.
Фото: УЗ
Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Кабинет Министров прорабатывает постановление, которое запустит новую социальную инициативу — бесплатные железнодорожные поездки протяженностью до 3000 км для каждого гражданина.

Что предварительно предусматривает программа

Лимит — 3000 км на одно лицо, при этом билеты и плацкарты будут стоить 0 грн.

В то же время программа не распространяется на вагоны класса СВ и поезда «Интерсити».

Запуск планируют в два этапа (с даты вступления постановления в силу до 23 декабря 2026 года):

Этап 1. Бесплатные перевозки по специально определенным маршрутам — прежде всего со станций в районах возможных или активных боевых действий, а также с территорий, включенных в государственные реестры боевых действий или временной оккупации.

Этап 2. Расширение перечня направлений. Укрзализныця определит дополнительные маршруты.

Постановление пока не принято

По обновленной информации, Кабмин решил не принимать документ сразу, а направить его на доработку. Ожидается, что окончательный вариант постановления утвердят в ближайшее время.

