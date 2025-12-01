Бесплатные 3 тысячи километров от Укрзализныци: постановление отправили на доработку
Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Кабинет Министров прорабатывает постановление, которое запустит новую социальную инициативу — бесплатные железнодорожные поездки протяженностью до 3000 км для каждого гражданина.
Что предварительно предусматривает программа
Лимит — 3000 км на одно лицо, при этом билеты и плацкарты будут стоить 0 грн.
В то же время программа не распространяется на вагоны класса СВ и поезда «Интерсити».
Запуск планируют в два этапа (с даты вступления постановления в силу до 23 декабря 2026 года):
Этап 1. Бесплатные перевозки по специально определенным маршрутам — прежде всего со станций в районах возможных или активных боевых действий, а также с территорий, включенных в государственные реестры боевых действий или временной оккупации.
Этап 2. Расширение перечня направлений. Укрзализныця определит дополнительные маршруты.
Постановление пока не принято
По обновленной информации, Кабмин решил не принимать документ сразу, а направить его на доработку. Ожидается, что окончательный вариант постановления утвердят в ближайшее время.
