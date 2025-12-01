  1. В Україні
Апеляція скасувала позбавлення прав на 2 роки: водію замінили покарання на штраф 850 грн

15:11, 1 грудня 2025
Суд пом’якшив покарання водію, який перевищив швидкість, маневрував у смузі для спецтранспорту та скоїв ДТП, визнавши достатнім штраф.
Миколаївський апеляційний суд оштафував на 850 гривень чоловіка, якого суд першої інстанції, за порушення ПДР, позбавив права керування транспортними засобами на два роки. Про це інформує Центральний районний суд Миколаєва.

Так, районний суд розглянув протоколи, складені стосовно 41-річного місцевого мешканця за фактом вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст.124, 122-4 КУпАП.

За результатами розгляду, дослідивши, зокрема, запис з відеореєстратора, де зафіксовано факт ДТП та подальші дії водія, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні зазначених адмінправопорушень та наклав на нього остаточне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами строком на два роки.

Призначаючи вид адміністративного стягнення, суд врахував той факт, що чоловік грубо порушив ПДР, здійснював маневр рухаючись в смузі для спеціального транспорту із значним перевищенням швидкості, його дії несли небезпеку, як для нього самого, так і для інших учасників руху, нагальної необхідності у здійсненні таких маневрів не було.

Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, чоловік подав апеляційну скаргу на зазначену постанову. Він просив скасувати постанову в частині позбавлення його права керування за правопорушення, передбачене ст.124 КУпАП та в частині визнання його винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення за ст.122-4 КУпАП.

Миколаївський апеляційний суд задовольнив скаргу та постановив, постанову судді Центрального районного суду м.Миколаєва в частині притягнення водія до відповідальності за вчинення адмінправопорушення, передбаченого ст.122-4 КУпАП скасувати, в частині притягнення його до відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ст.124 КУпАП лишити без змін.

Постанову в частині накладення адміністративного стягнення за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.124 КУпАП змінити.

Застосувати до чоловіка стягнення, замість позбавлення права керування транспортними засобами строком на два роки, стягнення у вигляді штрафу у сумі 850 гривень.

