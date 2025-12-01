  1. В Украине
Апелляция отменила лишение прав на 2 года: водителю заменили наказание на штраф 850 грн

15:11, 1 декабря 2025
Суд смягчил наказание водителю, который превышал скорость, маневрировал в полосе для спецтранспорта и совершил ДТП, признав достаточным штраф.
Николаевский апелляционный суд оштрафовал на 850 гривен мужчину, которого суд первой инстанции за нарушение ПДД лишил права управления транспортными средствами на два года. Об этом информирует Центральный районный суд Николаева.

Так, районный суд рассмотрел протоколы, составленные в отношении 41-летнего местного жителя по факту совершения административных правонарушений, предусмотренных ст.124, 122-4 КоАП.

По результатам рассмотрения, исследовав, в частности, запись с видеорегистратора, где зафиксирован факт ДТП и дальнейшие действия водителя, суд признал мужчину виновным в совершении указанных админправонарушений и наложил на него окончательное взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на два года.

Назначая вид административного взыскания, суд учел тот факт, что мужчина грубо нарушил ПДД, осуществлял маневр, двигаясь в полосе для специального транспорта с значительным превышением скорости, его действия несли опасность как для него самого, так и для других участников движения, не было неотложной необходимости в совершении таких маневров.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, мужчина подал апелляционную жалобу на указанную постанову. Он просил отменить постанову в части лишения его права управления за правонарушение, предусмотренное ст.124 КоАП, и в части признания его виновным в совершении административного правонарушения по ст.122-4 КоАП.

Николаевский апелляционный суд удовлетворил жалобу и постановил постанову судьи Центрального районного суда г. Николаева в части привлечения водителя к ответственности за совершение админправонарушения, предусмотренного ст.122-4 КоАП, отменить, в части привлечения его к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст.124 КоАП, оставить без изменений.

Постанову в части наложения административного взыскания за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.124 КоАП, изменить.

Применить к мужчине взыскание, вместо лишения права управления транспортными средствами сроком на два года, взыскание в виде штрафа в сумме 850 гривен.

