Податки, нове керівництво митниці і валютний курс: що Україна має змінити для отримання $8,1 млрд від МВФ

11:54, 1 грудня 2025
МВФ та Україна узгодили нову 48-місячну програму EFF на $8,1 млрд: що передбачає домовленість.
Фото: Reuters
Міжнародний валютний фонд та українська влада досягли угоди на рівні персоналу щодо запуску нової програми Розширеного фонду фінансування (Extended Fund Facility, EFF) обсягом 8,1 млрд доларів США та строком на 48 місяців. Рішення ухвалено за підсумками переговорів місії МВФ у Києві, що відбулися 17–21 листопада.

Новий етап співпраці

Як заявив керівник місії МВФ Ґевін Ґрей, програма стане «якорем» макроекономічної політики України на найближчі чотири роки та повинна допомогти залучити значну міжнародну фінансову підтримку. У межах EFF Україна може отримати доступ до 5,94 млрд СПЗ (спеціальних прав запозичення) — це приблизно еквівалент $8,1 млрд.

За даними МВФ, програма охоплює комплекс монетарних, фіскальних і структурних реформ.

МВФ наголошує, що програма не є фіксованою: її переглядатимуть на кожному етапі залежно від розвитку ситуації у війні та прогресу реформ.

Фінансові потреби України залишаються величезними

Очікується, що програма каталізує масштабну зовнішню підтримку для закриття фінансових розривів України. У базовому сценарії загальний фінансовий розрив на 2026–2029 роки оцінюється приблизно в 136,5 млрд доларів. У 2026–2027 роках Україна має залишковий фінансовий розрив (з урахуванням уже наявних зобов’язань щодо фінансування) приблизно в 63 млрд доларів США

МВФ підкреслює: швидкі дії донорів є необхідними, щоб допомогти Україні впоратися з великими фіскальними та зовнішніми фінансовими потребами та уникнути проблем із ліквідністю.

Ключові реформи та зобов’язання України

У межах нової програми Україна зобов’язується:

  • посилити заходи протидії ухиленню від податків;
  • розширити податкову базу, включно з оподаткуванням доходів на цифрових платформах;
  • ліквідувати митні лазівки та скасувати пільги з ПДВ;
  • досягнуто домовленості щодо заходів із подолання економічної неформальності, зокрема шляхом посилення конкуренції в державних закупівлях та усунення прогалин у чинному трудовому кодексі;
  • реформувати ДПС і ДМС, призначити керівника митниці та створити нову IT-інфраструктуру;
  • для зміцнення ДП влада зобов’язалася реформувати фінансове планування, звітність та аудит ДП, а також впровадити необхідні реформи процедур призначення керівництва ДП та державних банків;
  • дотримуватися монетарної політики НБУ, спрямованої на дезінфляцію та гнучкість курсу;
  • збереження незалежних антикорупційних інституцій із належним ресурсним забезпеченням.

НБУ, зі свого боку, зберігає ціль зниження інфляції до 5% у трирічній перспективі та продовжить політику поступової лібералізації валютного ринку.

МВФ: економіка України демонструє стійкість

Фонд зазначає, що попри нові атаки Росії на українську енергетичну та критичну інфраструктуру, економіка продовжує показувати стійкість. Водночас ризики залишаються «надзвичайно високими» через невизначеність війни та обсяг майбутньої міжнародної підтримки.

Що далі?

Після виконання Україною попередніх умов матеріали програми передадуть на розгляд Виконавчої ради МВФ.

