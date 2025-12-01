  1. В Украине

Налоги, новое руководство таможни и валютный курс: что Украина должна изменить для получения $8,1 млрд от МВФ

11:54, 1 декабря 2025
МВФ и Украина согласовали новую 48-месячную программу EFF на $8,1 млрд: что предусматривает договоренность.
Налоги, новое руководство таможни и валютный курс: что Украина должна изменить для получения $8,1 млрд от МВФ
Фото: Reuters
Международный валютный фонд и украинская власть достигли соглашения на уровне персонала о запуске новой программы Расширенного фонда финансирования (Extended Fund Facility, EFF) объемом 8,1 млрд долларов США и сроком на 48 месяцев. Решение принято по итогам переговоров миссии МВФ в Киеве, которые состоялись 17–21 ноября.

Новый этап сотрудничества

Как заявил руководитель миссии МВФ Гэвин Грей, программа станет «якорем» макроэкономической политики Украины на ближайшие четыре года и должна помочь привлечь значительную международную финансовую поддержку. В рамках EFF Украина может получить доступ к 5,94 млрд СПЗ (специальных прав заимствования) — это примерно эквивалент $8,1 млрд.

По данным МВФ, программа охватывает комплекс монетарных, фискальных и структурных реформ.

МВФ подчеркивает, что программа не является фиксированной: ее будут пересматривать на каждом этапе в зависимости от развития ситуации на войне и прогресса реформ.

Финансовые потребности Украины остаются огромными

Ожидается, что программа активизирует масштабную внешнюю поддержку для покрытия финансовых разрывов Украины. В базовом сценарии общий финансовый разрыв на 2026–2029 годы оценивается примерно в 136,5 млрд долларов. В 2026–2027 годах Украина имеет остаточный финансовый разрыв (с учетом уже имеющихся обязательств по финансированию) примерно в 63 млрд долларов США.

МВФ подчеркивает: быстрые действия доноров необходимы, чтобы помочь Украине справиться с большими фискальными и внешними финансовыми потребностями и избежать проблем с ликвидностью.

Ключевые реформы и обязательства Украины

В рамках новой программы Украина обязуется:

  • усилить меры противодействия уклонению от уплаты налогов;
  • расширить налоговую базу, включая налогообложение доходов на цифровых платформах;
  • ликвидировать таможенные лазейки и отменить льготы по НДС;
  • достигнуто договоренность о мерах по преодолению экономической неформальности, в частности путем усиления конкуренции в государственных закупках и устранения пробелов в действующем трудовом кодексе;
  • реформировать ГНС и ГТС, назначить руководителя таможни и создать новую IT-инфраструктуру;
  • для укрепления ГП (госпредприятий) власть обязалась реформировать финансовое планирование, отчетность и аудит ГП, а также внедрить необходимые реформы процедур назначения руководства ГП и госбанков;
  • придерживаться монетарной политики НБУ, направленной на дезинфляцию и гибкость курса;
  • сохранять независимые антикоррупционные институты с надлежащим ресурсным обеспечением.

НБУ, в свою очередь, сохраняет цель снижения инфляции до 5% в трехлетней перспективе и продолжит политику постепенной либерализации валютного рынка.

МВФ: экономика Украины демонстрирует устойчивость

Фонд отмечает, что несмотря на новые атаки России на украинскую энергетическую и критическую инфраструктуру, экономика продолжает показывать устойчивость. В то же время риски остаются «чрезвычайно высокими» из-за неопределенности войны и объема будущей международной поддержки.

Что дальше?

После выполнения Украиной предварительных условий материалы программы передадут на рассмотрение Исполнительного совета МВФ.

