Лондонська юрфірма тестує новий спосіб відбору працівників — співбесіда з ШІ

15:29, 1 грудня 2025
Першу оцінку кандидатів тепер проводитиме чатбот, а рішення ухвалюватимуть рекрутери.
Лондонська юридична фірма Mishcon de Reya вирішила спростити подачу документів на свою програму для випускників. Тепер замість довгих анкет кандидати проходитимуть першу співбесіду з чатботом. Про це повідомляє Law Gazette.

Як це працює

Щоб подати заявку на програму 2026 року, потрібно лише ввести базову інформацію. Далі чатбот зі штучним інтелектом почне розмову, ставитиме запитання та формуватиме персоналізоване інтерв’ю.

Під час бесіди кандидат може розповісти:

  • про свій досвід,
  • мотивацію,
  • чому хоче працювати саме в цій фірмі.

Після розмови система створить текстовий запис, який переглядатимуть рекрутери.

У фірмі наголошують, що люди й надалі ухвалюватимуть остаточні рішення, а фінальний етап— це все ще очна співбесіда.

Для чого це потрібно

Фірма тестує новий інструмент Bright Apply, щоб:

  • скоротити час на заповнення довгих форм,
  • зробити відбір зручнішим,
  • надати всім кандидатам рівні можливості.

Менеджер з ранньої кар'єри Том Вікстед пояснив: «Цей інструмент допомагає кандидатам краще показати себе. Вони не обмежені кількістю символів, як у анкеті, і можуть докладно розповісти про свої досягнення».

Як реагують студенти

Нову систему протестували студенти, і оцінки вийшли переважно позитивними:

  • 75% поставили 4 або 5 балів із 5;
  • 93% сказали, що відповіді чатбота були особистими та релевантними.

Генеральна директорка Bright Network Кірстен Барнс додала: «ШІ не замінює людей у відборі. Він лише допомагає рекрутерам краще оцінювати кандидатів і не губитися серед великої кількості заявок».

