Лондонская юрфирма тестирует новый способ отбора сотрудников — собеседование с ИИ

Первичную оценку кандидатов теперь будет проводить чатбот, а решения будут принимать рекрутеры.

Лондонская юридическая фирма Mishcon de Reya решила упростить подачу документов на свою программу для выпускников. Теперь вместо длинных анкет кандидаты будут проходить первое собеседование с чатботом. Об этом сообщает Law Gazette.

Как это работает

Чтобы подать заявку на программу 2026 года, нужно лишь ввести базовую информацию. Далее чатбот с искусственным интеллектом начнет беседу, будет задавать вопросы и формировать персонализированное интервью.

Во время разговора кандидат может рассказать:

о своем опыте,

мотивации,

почему хочет работать именно в этой фирме.

После беседы система создаст текстовую запись, которую просмотрят рекрутеры.

В компании подчеркивают, что окончательные решения по-прежнему будут принимать люди, а финальный этап — это все еще очное собеседование.

Зачем это нужно

Фирма тестирует новый инструмент Bright Apply, чтобы:

сократить время на заполнение длинных форм,

сделать процесс отбора удобнее,

предоставить всем кандидатам равные возможности.

Менеджер по работе с молодыми специалистами Том Викстед объяснил: «Этот инструмент помогает кандидатам лучше показать себя. Они не ограничены количеством символов, как в анкете, и могут подробно рассказать о своих достижениях».

Как реагируют студенты

Новую систему протестировали студенты, и оценки оказались преимущественно положительными:

75% поставили 4 или 5 баллов из 5;

93% отметили, что ответы чатбота были персональными и релевантными.

Генеральный директор Bright Network Кирстен Барнс добавила: «ИИ не заменяет людей в отборе. Он лишь помогает рекрутерам лучше оценивать кандидатов и не теряться в большом количестве заявок».

