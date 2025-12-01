Лондонская юрфирма тестирует новый способ отбора сотрудников — собеседование с ИИ
Лондонская юридическая фирма Mishcon de Reya решила упростить подачу документов на свою программу для выпускников. Теперь вместо длинных анкет кандидаты будут проходить первое собеседование с чатботом. Об этом сообщает Law Gazette.
Как это работает
Чтобы подать заявку на программу 2026 года, нужно лишь ввести базовую информацию. Далее чатбот с искусственным интеллектом начнет беседу, будет задавать вопросы и формировать персонализированное интервью.
Во время разговора кандидат может рассказать:
- о своем опыте,
- мотивации,
- почему хочет работать именно в этой фирме.
После беседы система создаст текстовую запись, которую просмотрят рекрутеры.
В компании подчеркивают, что окончательные решения по-прежнему будут принимать люди, а финальный этап — это все еще очное собеседование.
Зачем это нужно
Фирма тестирует новый инструмент Bright Apply, чтобы:
- сократить время на заполнение длинных форм,
- сделать процесс отбора удобнее,
- предоставить всем кандидатам равные возможности.
Менеджер по работе с молодыми специалистами Том Викстед объяснил: «Этот инструмент помогает кандидатам лучше показать себя. Они не ограничены количеством символов, как в анкете, и могут подробно рассказать о своих достижениях».
Как реагируют студенты
Новую систему протестировали студенты, и оценки оказались преимущественно положительными:
- 75% поставили 4 или 5 баллов из 5;
- 93% отметили, что ответы чатбота были персональными и релевантными.
Генеральный директор Bright Network Кирстен Барнс добавила: «ИИ не заменяет людей в отборе. Он лишь помогает рекрутерам лучше оценивать кандидатов и не теряться в большом количестве заявок».
