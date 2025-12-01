Дитина військового, народжена після його загибелі, має право на виплату грошової допомоги — Верховний Суд

Верховний Суд підтвердив право дитини, народженої після загибелі військового, на частку одноразової допомоги, але визнав законною відмову Міноборони через те, що виплату вже проведено.

Колаж: sud.ua

Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду ухвалив постанову у справі №560/12192/24 щодо виплати одноразової грошової допомоги у зв’язку із загибеллю військовослужбовця.

КАС ВС підтвердив, що дитина, зачата за життя загиблого та народжена після його смерті, є членом сім’ї загиблого військовослужбовця у розумінні статті 16-1 Закону №2011-XII. Це означає, що дитина має право на частку одноразової допомоги, гарантованої державою сім’ям полеглих військових.

Однак Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій і відмовив у позові, поданому матір’ю дитини. Причина — одноразова допомога у розмірі 15 млн грн уже була призначена та виплачена батькам загиблого у 2022 році.

Обставини справи

Мати малолітньої дитини вимагала скасувати рішення комісії Міноборони, яким їй відмовили у призначенні частки допомоги на дитину, та зобов’язати відомство призначити відповідну частку.

Дитина була зачата за життя військовослужбовця, але народилася після його смерті. Факт батьківства та причинний зв’язок смерті із захистом України підтверджені судом і ВЛК. Дитині надано статус члена сім’ї загиблого.

Втім, ще у 2022 році допомогу в розмірі 15 млн грн було виплачено порівну батькам загиблого.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Обидва суди визнали відмову Міноборони протиправною, вказали, що дитина має право на частку допомоги та зобов’язали міністерство повторно розглянути заяву матері з урахуванням висновків суду.

Доводи Міноборони у касації

Міністерство оборони наполягало на тому, що:

суди неправильно застосували Перехідні положення Закону №3515-IX, які не дозволяють повторного призначення допомоги, якщо її вже виплачено;

попередні виплати повністю вичерпали бюджетне зобов’язання держави за цим випадком;

суди вийшли за межі повноважень, зобов’язавши МОУ повторно розглядати заяву;

правова позиція ВС у справі №440/6725/23 не є релевантною, оскільки тоді не було факту попередньої виплати.

Ключові висновки Верховного Суду

1. Дитина – член сім’ї загиблого, навіть якщо народилася після його смерті

ВС підтвердив: відповідно до статті 16-1 Закону №2011-XII, дитина, зачата за життя і народжена після смерті військового, належить до кола отримувачів допомоги. Право дитини не залежить від дати народження, а випливає з факту походження та статусу загиблого.

2. Право дитини існує, але його реалізація обмежена фактом уже здійсненої виплати

Суд наголосив: держава гарантує виплату фіксованої суми (15 млн грн) один раз щодо кожного випадку загибелі військовослужбовця.

Тому, якщо допомога уже була призначена і виплачена іншим членам сім’ї, як у цьому випадку:

МОУ не може повторно призначити кошти;

дія Перехідних положень Закону №3515-IX не створює нового права на повторне фінансування.

3. Єдиний механізм реалізації права дитини – перерозподіл часток між отримувачами

ВС послався на Постанову КМУ №168: Якщо після виплати повної суми звертаються інші особи, перерозподіл можливий лише за згодою фактичних отримувачів або через суд.

Тобто звернення до МОУ не дає результату, бо повноваження комісії вичерпані після первинної виплати.

4. Суди першої та апеляційної інстанцій неправильно застосували закон

Суд вказав: суди неправильно тлумачили Перехідні положення, не врахували, що допомога вже виплачена і повторне призначення неможливе. Тому їхні рішення підлягають скасуванню.

Рішення Верховного Суду

ВС постановив:

задовольнити касаційну скаргу Міноборони;

скасувати рішення судів двох інстанцій;

відмовити у позові повністю.

При цьому ВС окремо підкреслив: дитина не втрачає права на частку допомоги, але реалізувати його може лише шляхом вимоги до отримувачів допомоги (батьків загиблого) щодо перерозподілу їхніх часток.

