Ребенок военнослужащего, рожденный после его гибели, имеет право на выплату денежной помощи — Верховный Суд

Верховный Суд подтвердил право ребенка, рожденного после гибели военнослужащего, на долю единовременной помощи, но признал отказ Минобороны законным из-за уже проведенной выплаты.

Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда принял постановление по делу №560/12192/24 относительно выплаты единовременной денежной помощи в связи с гибелью военнослужащего.

КАС ВС подтвердил, что ребенок, зачатый при жизни погибшего и рожденный после его смерти, является членом семьи погибшего военнослужащего в понимании статьи 16-1 Закона №2011-XII. Это означает, что ребенок имеет право на долю единовременной помощи, гарантированной государством семьям павших военных.

Однако Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций и отказал в иске, поданном матерью ребенка. Причина — единовременная помощь в размере 15 млн грн уже была назначена и выплачена родителям погибшего в 2022 году.

Обстоятельства дела

Мать малолетнего ребенка требовала отменить решение комиссии Минобороны, которым ей отказали в назначении доли помощи на ребенка, и обязать ведомство назначить соответствующую долю.

Ребенок был зачат при жизни военнослужащего, но родился после его смерти. Факт отцовства и причинная связь смерти с защитой Украины подтверждены судом и ВЛК. Ребенку предоставлен статус члена семьи погибшего.

Однако еще в 2022 году помощь в размере 15 млн грн была выплачена поровну родителям погибшего.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Оба суда признали отказ Минобороны противоправным, указали, что ребенок имеет право на долю помощи, и обязали министерство повторно рассмотреть заявление матери с учетом выводов суда.

Доводы Минобороны в кассации

Министерство обороны настаивало на том, что:

суды неправильно применили Переходные положения Закона №3515-IX, которые не допускают повторного назначения помощи, если она уже выплачена;

предыдущие выплаты полностью исчерпали бюджетное обязательство государства по этому случаю;

суды вышли за пределы полномочий, обязав МОУ повторно рассматривать заявление;

правовая позиция ВС в деле №440/6725/23 нерелевантна, поскольку тогда не было факта предыдущей выплаты.

Ключевые выводы Верховного Суда

1. Ребенок – член семьи погибшего, даже если родился после его смерти

ВС подтвердил: в соответствии со статьей 16-1 Закона №2011-XII, ребенок, зачатый при жизни и рожденный после смерти военнослужащего, относится к кругу получателей помощи. Право ребенка не зависит от даты рождения, а вытекает из факта происхождения и статуса погибшего.

2. Право ребенка существует, но его реализация ограничена фактом уже произведенной выплаты

Суд подчеркнул: государство гарантирует выплату фиксированной суммы (15 млн грн) один раз по каждому случаю гибели военнослужащего.

Поэтому если помощь уже была назначена и выплачена другим членам семьи, как в данном случае:

МОУ не может повторно назначить средства;

действие Переходных положений Закона №3515-IX не создает нового права на повторное финансирование.

3. Единственный механизм реализации права ребенка – перераспределение долей между получателями

ВС сослался на Постановление КМУ №168: если после выплаты полной суммы обращаются другие лица, перераспределение возможно только по согласию фактических получателей или через суд.

То есть обращение в МОУ не дает результата, так как полномочия комиссии исчерпаны после первичной выплаты.

4. Суды первой и апелляционной инстанций неправильно применили закон

Суд указал: суды неправильно истолковали Переходные положения, не учли, что помощь уже выплачена и повторное назначение невозможно. Поэтому их решения подлежат отмене.

Решение Верховного Суда

ВС постановил:

удовлетворить кассационную жалобу Минобороны;

отменить решения судов двух инстанций;

отказать в иске полностью.

При этом ВС отдельно подчеркнул: ребенок не утрачивает права на долю помощи, но реализовать его может только путем требования к получателям помощи (родителям погибшего) относительно перераспределения их долей.

