  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Ребенок военнослужащего, рожденный после его гибели, имеет право на выплату денежной помощи — Верховный Суд

14:35, 1 декабря 2025
Верховный Суд подтвердил право ребенка, рожденного после гибели военнослужащего, на долю единовременной помощи, но признал отказ Минобороны законным из-за уже проведенной выплаты.
Ребенок военнослужащего, рожденный после его гибели, имеет право на выплату денежной помощи — Верховный Суд
Коллаж: sud.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда принял постановление по делу №560/12192/24 относительно выплаты единовременной денежной помощи в связи с гибелью военнослужащего.

КАС ВС подтвердил, что ребенок, зачатый при жизни погибшего и рожденный после его смерти, является членом семьи погибшего военнослужащего в понимании статьи 16-1 Закона №2011-XII. Это означает, что ребенок имеет право на долю единовременной помощи, гарантированной государством семьям павших военных.

Однако Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций и отказал в иске, поданном матерью ребенка. Причина — единовременная помощь в размере 15 млн грн уже была назначена и выплачена родителям погибшего в 2022 году.

Обстоятельства дела

Мать малолетнего ребенка требовала отменить решение комиссии Минобороны, которым ей отказали в назначении доли помощи на ребенка, и обязать ведомство назначить соответствующую долю.

Ребенок был зачат при жизни военнослужащего, но родился после его смерти. Факт отцовства и причинная связь смерти с защитой Украины подтверждены судом и ВЛК. Ребенку предоставлен статус члена семьи погибшего.

Однако еще в 2022 году помощь в размере 15 млн грн была выплачена поровну родителям погибшего.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Оба суда признали отказ Минобороны противоправным, указали, что ребенок имеет право на долю помощи, и обязали министерство повторно рассмотреть заявление матери с учетом выводов суда.

Доводы Минобороны в кассации

Министерство обороны настаивало на том, что:

  • суды неправильно применили Переходные положения Закона №3515-IX, которые не допускают повторного назначения помощи, если она уже выплачена;
  • предыдущие выплаты полностью исчерпали бюджетное обязательство государства по этому случаю;
  • суды вышли за пределы полномочий, обязав МОУ повторно рассматривать заявление;
  • правовая позиция ВС в деле №440/6725/23 нерелевантна, поскольку тогда не было факта предыдущей выплаты.

Ключевые выводы Верховного Суда

1. Ребенок – член семьи погибшего, даже если родился после его смерти

ВС подтвердил: в соответствии со статьей 16-1 Закона №2011-XII, ребенок, зачатый при жизни и рожденный после смерти военнослужащего, относится к кругу получателей помощи. Право ребенка не зависит от даты рождения, а вытекает из факта происхождения и статуса погибшего.

2. Право ребенка существует, но его реализация ограничена фактом уже произведенной выплаты

Суд подчеркнул: государство гарантирует выплату фиксированной суммы (15 млн грн) один раз по каждому случаю гибели военнослужащего.

Поэтому если помощь уже была назначена и выплачена другим членам семьи, как в данном случае:

  • МОУ не может повторно назначить средства;
  • действие Переходных положений Закона №3515-IX не создает нового права на повторное финансирование.

3. Единственный механизм реализации права ребенка – перераспределение долей между получателями

ВС сослался на Постановление КМУ №168: если после выплаты полной суммы обращаются другие лица, перераспределение возможно только по согласию фактических получателей или через суд.

То есть обращение в МОУ не дает результата, так как полномочия комиссии исчерпаны после первичной выплаты.

4. Суды первой и апелляционной инстанций неправильно применили закон

Суд указал: суды неправильно истолковали Переходные положения, не учли, что помощь уже выплачена и повторное назначение невозможно. Поэтому их решения подлежат отмене.

Решение Верховного Суда

ВС постановил:

  • удовлетворить кассационную жалобу Минобороны;
  • отменить решения судов двух инстанций;
  • отказать в иске полностью.

При этом ВС отдельно подчеркнул: ребенок не утрачивает права на долю помощи, но реализовать его может только путем требования к получателям помощи (родителям погибшего) относительно перераспределения их долей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд дети ВСУ военные армия КАС ВС военнослужащие выплаты военным военная служба денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Истребование уголовных производств и участие в заседаниях Кабмина – БЭБ предлагают новые полномочия, законопроект

Законопроект №14207-1 предусматривает, что БЭБ получит право истребовать производства из других органов, а такоже вводятся письменные оговорки и расширяется международное взаимодействие.

Районный суд отменил штраф, выписанный водителю на основании ответа ChatGPT

Полиция ссылалась на искусственный интеллект, чтобы доказать техническую неисправность авто, однако суд решил, что такие данные не могут быть доказательством по делу.

В Украине предлагают внести изменения в КАС для обжалования президентских указов индивидуального действия

В Раде предлагают расширить возможности обеспечения иска при обжаловании индивидуальных Указов Президента.

Предоплаты за воздух: во Львове мошенник продавал жилье, не существующее даже в проектах

Городские застройщики даже не подозревали, что их объекты стали инструментом масштабной схемы задатков.

В Верховной Раде активно продвигают законопроект о гражданстве судей, их помощников и присяжных

Верховная Рада взялась устранить законодательные пробелы, которые годами позволяли чиновникам иметь двойное гражданство.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]