Ребенок военнослужащего, рожденный после его гибели, имеет право на выплату денежной помощи — Верховный Суд
Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда принял постановление по делу №560/12192/24 относительно выплаты единовременной денежной помощи в связи с гибелью военнослужащего.
КАС ВС подтвердил, что ребенок, зачатый при жизни погибшего и рожденный после его смерти, является членом семьи погибшего военнослужащего в понимании статьи 16-1 Закона №2011-XII. Это означает, что ребенок имеет право на долю единовременной помощи, гарантированной государством семьям павших военных.
Однако Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций и отказал в иске, поданном матерью ребенка. Причина — единовременная помощь в размере 15 млн грн уже была назначена и выплачена родителям погибшего в 2022 году.
Обстоятельства дела
Мать малолетнего ребенка требовала отменить решение комиссии Минобороны, которым ей отказали в назначении доли помощи на ребенка, и обязать ведомство назначить соответствующую долю.
Ребенок был зачат при жизни военнослужащего, но родился после его смерти. Факт отцовства и причинная связь смерти с защитой Украины подтверждены судом и ВЛК. Ребенку предоставлен статус члена семьи погибшего.
Однако еще в 2022 году помощь в размере 15 млн грн была выплачена поровну родителям погибшего.
Позиции судов первой и апелляционной инстанций
Оба суда признали отказ Минобороны противоправным, указали, что ребенок имеет право на долю помощи, и обязали министерство повторно рассмотреть заявление матери с учетом выводов суда.
Доводы Минобороны в кассации
Министерство обороны настаивало на том, что:
- суды неправильно применили Переходные положения Закона №3515-IX, которые не допускают повторного назначения помощи, если она уже выплачена;
- предыдущие выплаты полностью исчерпали бюджетное обязательство государства по этому случаю;
- суды вышли за пределы полномочий, обязав МОУ повторно рассматривать заявление;
- правовая позиция ВС в деле №440/6725/23 нерелевантна, поскольку тогда не было факта предыдущей выплаты.
Ключевые выводы Верховного Суда
1. Ребенок – член семьи погибшего, даже если родился после его смерти
ВС подтвердил: в соответствии со статьей 16-1 Закона №2011-XII, ребенок, зачатый при жизни и рожденный после смерти военнослужащего, относится к кругу получателей помощи. Право ребенка не зависит от даты рождения, а вытекает из факта происхождения и статуса погибшего.
2. Право ребенка существует, но его реализация ограничена фактом уже произведенной выплаты
Суд подчеркнул: государство гарантирует выплату фиксированной суммы (15 млн грн) один раз по каждому случаю гибели военнослужащего.
Поэтому если помощь уже была назначена и выплачена другим членам семьи, как в данном случае:
- МОУ не может повторно назначить средства;
- действие Переходных положений Закона №3515-IX не создает нового права на повторное финансирование.
3. Единственный механизм реализации права ребенка – перераспределение долей между получателями
ВС сослался на Постановление КМУ №168: если после выплаты полной суммы обращаются другие лица, перераспределение возможно только по согласию фактических получателей или через суд.
То есть обращение в МОУ не дает результата, так как полномочия комиссии исчерпаны после первичной выплаты.
4. Суды первой и апелляционной инстанций неправильно применили закон
Суд указал: суды неправильно истолковали Переходные положения, не учли, что помощь уже выплачена и повторное назначение невозможно. Поэтому их решения подлежат отмене.
Решение Верховного Суда
ВС постановил:
- удовлетворить кассационную жалобу Минобороны;
- отменить решения судов двух инстанций;
- отказать в иске полностью.
При этом ВС отдельно подчеркнул: ребенок не утрачивает права на долю помощи, но реализовать его может только путем требования к получателям помощи (родителям погибшего) относительно перераспределения их долей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.