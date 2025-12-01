З 1 січня 2026 року діятимуть нові схеми вакцинації — що слід знати українцям
В Україні з 1 січня 2026 року діятимуть нові правила і схеми вакцинації, що охоплюватимуть 11 обов’язкових інфекційних захворювань, включно з вірусом папіломи людини (ВПЛ). Міністерство охорони здоров’я оголосило про масштабне оновлення Календаря профілактичних щеплень.
Ключові зміни
1. Вакцинація проти ВПЛ для дівчат 12–13 років
У Календар вперше включено однократне безкоштовне щеплення проти вірусу папіломи людини.
Для цього вже закуплено сучасну 9-валентну вакцину, що забезпечує найширший захист.
2. Нова схема щеплень проти гепатиту В
Щеплення проводитимуть у 2–4–6–18 місяців, що дозволить застосовувати комбіновані вакцини (АКДП+Hib+ГепВ).
Це зменшить кількість уколів та візитів до лікаря.
Нинішня схема (1 день – 2 міс. – 6 міс.) буде скасована.
3. Зміни у вакцинації проти кору, паротиту та краснухи (КПК)
Нові дози: у 1 рік та 4 роки (замість 1 та 6 років).
Раніший захист зменшує ризики важкого перебігу та ускладнень.
4. Вакцинація БЦЖ — раніше та без додаткових тестів для немовлят
Щеплення проводитимуть через 24 години після народження, а не на 3–5 добу.
Дітям до 7 місяців вакцина вводитиметься без попереднього туберкулінового тесту, якщо немає контакту з хворим на туберкульоз.
5. Повний перехід на інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ)
Всі щеплення проти поліомієліту з 2026 року виконуватимуться лише ІПВ.
Коли запрацюють зміни?
Новий Календар набуде чинності 1 січня 2026 року. Сімейні лікарі допомагатимуть адаптувати індивідуальні графіки вакцинації для кожної дитини.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.