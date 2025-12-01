  1. Суспільство
З 1 січня 2026 року діятимуть нові схеми вакцинації — що слід знати українцям

14:17, 1 грудня 2025
МОЗ оновлює Календар щеплень: з’являються нові вікові норми, комбіновані вакцини та обов’язкове щеплення проти ВПЛ.
В Україні з 1 січня 2026 року діятимуть нові правила і схеми вакцинації, що охоплюватимуть 11 обов’язкових інфекційних захворювань, включно з вірусом папіломи людини (ВПЛ). Міністерство охорони здоров’я оголосило про масштабне оновлення Календаря профілактичних щеплень.

Ключові зміни

1. Вакцинація проти ВПЛ для дівчат 12–13 років

У Календар вперше включено однократне безкоштовне щеплення проти вірусу папіломи людини.

Для цього вже закуплено сучасну 9-валентну вакцину, що забезпечує найширший захист.

2. Нова схема щеплень проти гепатиту В

Щеплення проводитимуть у 2–4–6–18 місяців, що дозволить застосовувати комбіновані вакцини (АКДП+Hib+ГепВ).

Це зменшить кількість уколів та візитів до лікаря.

Нинішня схема (1 день – 2 міс. – 6 міс.) буде скасована.

3. Зміни у вакцинації проти кору, паротиту та краснухи (КПК)

Нові дози: у 1 рік та 4 роки (замість 1 та 6 років).

Раніший захист зменшує ризики важкого перебігу та ускладнень.

4. Вакцинація БЦЖ — раніше та без додаткових тестів для немовлят

Щеплення проводитимуть через 24 години після народження, а не на 3–5 добу.

Дітям до 7 місяців вакцина вводитиметься без попереднього туберкулінового тесту, якщо немає контакту з хворим на туберкульоз.

5. Повний перехід на інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ)

Всі щеплення проти поліомієліту з 2026 року виконуватимуться лише ІПВ.

Коли запрацюють зміни?

Новий Календар набуде чинності 1 січня 2026 року. Сімейні лікарі допомагатимуть адаптувати індивідуальні графіки вакцинації для кожної дитини.

