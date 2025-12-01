  1. Общество
С 1 января 2026 года будут действовать новые схемы вакцинации — что следует знать украинцам

14:17, 1 декабря 2025
Минздрав обновляет Календарь прививок: появляются новые возрастные нормы, комбинированные вакцины и обязательная вакцинация против ВПЧ.
В Украине с 1 января 2026 года будут действовать новые правила и схемы вакцинации, которые охватят 11 обязательных инфекционных заболеваний, включая вирус папилломы человека (ВПЧ). Министерство здравоохранения объявило о масштабном обновлении Календаря профилактических прививок.

Ключевые изменения

1. Вакцинация против ВПЧ для девочек 12–13 лет

В Календарь впервые включено однократное бесплатное прививание против вируса папилломы человека.

Для этого уже закуплена современная 9-валентная вакцина, обеспечивающая наибольшую защиту.

2. Новая схема прививок против гепатита В

Прививки будут проводиться в 2–4–6–18 месяцев, что позволит применять комбинированные вакцины (АКДС+Hib+ГепВ).

Это уменьшит количество уколов и визитов к врачу.

Текущая схема (1 день – 2 мес. – 6 мес.) будет отменена.

3. Изменения в вакцинации против кори, паротита и краснухи (КПК)

Новые дозы: в 1 год и 4 года (вместо 1 и 6 лет).

Более ранняя защита снижает риски тяжелого течения и осложнений.

4. Вакцинация БЦЖ — раньше и без дополнительных тестов для новорожденных

Прививка будет проводиться через 24 часа после рождения, а не на 3–5 сутки.

Детям до 7 месяцев вакцина будет вводиться без предварительного туберкулинового теста, если нет контакта с больным туберкулезом.

5. Полный переход на инактивированную полиомиелитную вакцину (ИПВ)

Все прививки против полиомиелита с 2026 года будут выполняться только ИПВ.

Когда вступят изменения в силу?

Новый Календарь начнет действовать с 1 января 2026 года. Семейные врачи будут помогать адаптировать индивидуальные графики вакцинации для каждого ребенка.

