С 1 января 2026 года будут действовать новые схемы вакцинации — что следует знать украинцам
В Украине с 1 января 2026 года будут действовать новые правила и схемы вакцинации, которые охватят 11 обязательных инфекционных заболеваний, включая вирус папилломы человека (ВПЧ). Министерство здравоохранения объявило о масштабном обновлении Календаря профилактических прививок.
Ключевые изменения
1. Вакцинация против ВПЧ для девочек 12–13 лет
В Календарь впервые включено однократное бесплатное прививание против вируса папилломы человека.
Для этого уже закуплена современная 9-валентная вакцина, обеспечивающая наибольшую защиту.
2. Новая схема прививок против гепатита В
Прививки будут проводиться в 2–4–6–18 месяцев, что позволит применять комбинированные вакцины (АКДС+Hib+ГепВ).
Это уменьшит количество уколов и визитов к врачу.
Текущая схема (1 день – 2 мес. – 6 мес.) будет отменена.
3. Изменения в вакцинации против кори, паротита и краснухи (КПК)
Новые дозы: в 1 год и 4 года (вместо 1 и 6 лет).
Более ранняя защита снижает риски тяжелого течения и осложнений.
4. Вакцинация БЦЖ — раньше и без дополнительных тестов для новорожденных
Прививка будет проводиться через 24 часа после рождения, а не на 3–5 сутки.
Детям до 7 месяцев вакцина будет вводиться без предварительного туберкулинового теста, если нет контакта с больным туберкулезом.
5. Полный переход на инактивированную полиомиелитную вакцину (ИПВ)
Все прививки против полиомиелита с 2026 года будут выполняться только ИПВ.
Когда вступят изменения в силу?
Новый Календарь начнет действовать с 1 января 2026 года. Семейные врачи будут помогать адаптировать индивидуальные графики вакцинации для каждого ребенка.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.