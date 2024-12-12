Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила направить все замороженные активы РФ на помощь Украине

17:26, 12 декабря 2024
Кая Каллас заявила, что Украина имеет законное право требовать компенсацию.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила направить все замороженные активы РФ на помощь Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что миллиарды российских государственных средств, замороженных в Европейском Союзе, следует направить на помощь Украине, пишет The Guardian.

Она отметила, что Украина имеет законное право требовать компенсацию и что находящиеся в ЕС российские активы являются «инструментом давления на Россию».

ЕС уже начал изымать прибыль от российских активов, но воздержался от конфискации всей суммы (210 млрд евро в Союзе) из-за сомнений в законности такого шага.

Каллас заявила, что, несмотря на «деликатность… однажды мы этого добьемся».

Она добавила, что российские средства помогут уплатить счет за «весь вред, который Россия нанесла Украине».

«Лучше иметь маленькую птичку в руке, чем большую птицу на крыше», - сказала она. «Так что у нас есть маленькая птичка в руке, и это инструмент, чтобы оказывать давление на Россию».

Каллас заявила, что Европе необходимо увеличить помощь Украине, если США прекратят финансирование. Она добавила, что финансовая поддержка Украины «не благотворительна», а отвечает интересам Европы и США.

«Если они (США, – ред) сократят помощь, то нам нужно будет продолжать поддерживать Украину, потому что я беспокоюсь о том, что произойдет, если победит Россия. Я думаю, у нас будет больше войн, более масштабных войн», - сказала она.

Помощь Украине была «инвестицией» в «нашу собственную безопасность» и глобальную безопасность, сказала она, сославшись на участие северокорейских солдат в Украине и китайские военные учения в Южно-Китайском море.

Ранее сообщалось, что США выделяют Украине кредит в $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов.

Напомним, Верховная Рада 5 декабря ратифицировала Соглашение с ЕС о внедрении Механизма кредитного сотрудничества, согласно которому Украина сможет получить от ЕС и стран G7 50 млрд долларов (или 45 млрд евро).

В свою очередь, министр финансов Сергей Марченко подписал соглашение о создании Механизма кредитного сотрудничества для Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), который создаст правовую рамку для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной.

«Судебно-юридическая газета» подробно писала об основных условиях получения 20 млрд от США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

россия ЕС Украина война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дисциплинарная ответственность не должна подрывать независимость судебной власти – КСЕС обнародовал свежий вывод

КСЕС обнародовал Заключение по дисциплинарной ответственности судей – комментарий судьи КСУ, представителя от Украины в КСЕС Виктора Городовенко, участвовавшего в его подготовке.

В судах введут специализацию судей по рассмотрению преступлений, совершенных военнослужащими

Парламентский комитет по правовой политике рекомендовал Раде принять законопроект о специализации судей по рассмотрению преступлений, совершенных военнослужащими, и военных преступлений.

Высший совет правосудия назначил руководителя Службы дисциплинарных инспекторов

Первым руководителем в истории Службы дисциплинарных инспекторов стал заместитель руководителя аппарата суда Тарас Кузик.

Байден собирается ветировать принятый Сенатом закон об уменьшении нагрузки на судей, потому что он расширяет возможности назначения судей Трампом

Дело в том, что этот закон расширяет количество вакансий, на которые можно назначить судей, и, соответственно, может предоставить Дональду Трампу широкие возможности назначения федеральных судей.

Увольнение Всеволода Князева остается в силе – Большая Палата Верховного Суда приняла решение

Большая Палата Верховного Суда оставила в силе решение ВСП об увольнении Князева от должности судьи Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Ігор Бенедисюк
    Ігор Бенедисюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді