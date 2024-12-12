Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила направить все замороженные активы РФ на помощь Украине

Кая Каллас заявила, что Украина имеет законное право требовать компенсацию.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что миллиарды российских государственных средств, замороженных в Европейском Союзе, следует направить на помощь Украине, пишет The Guardian.

Она отметила, что Украина имеет законное право требовать компенсацию и что находящиеся в ЕС российские активы являются «инструментом давления на Россию».

ЕС уже начал изымать прибыль от российских активов, но воздержался от конфискации всей суммы (210 млрд евро в Союзе) из-за сомнений в законности такого шага.

Каллас заявила, что, несмотря на «деликатность… однажды мы этого добьемся».

Она добавила, что российские средства помогут уплатить счет за «весь вред, который Россия нанесла Украине».

«Лучше иметь маленькую птичку в руке, чем большую птицу на крыше», - сказала она. «Так что у нас есть маленькая птичка в руке, и это инструмент, чтобы оказывать давление на Россию».

Каллас заявила, что Европе необходимо увеличить помощь Украине, если США прекратят финансирование. Она добавила, что финансовая поддержка Украины «не благотворительна», а отвечает интересам Европы и США.

«Если они (США, – ред) сократят помощь, то нам нужно будет продолжать поддерживать Украину, потому что я беспокоюсь о том, что произойдет, если победит Россия. Я думаю, у нас будет больше войн, более масштабных войн», - сказала она.

Помощь Украине была «инвестицией» в «нашу собственную безопасность» и глобальную безопасность, сказала она, сославшись на участие северокорейских солдат в Украине и китайские военные учения в Южно-Китайском море.

Ранее сообщалось, что США выделяют Украине кредит в $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов.

Напомним, Верховная Рада 5 декабря ратифицировала Соглашение с ЕС о внедрении Механизма кредитного сотрудничества, согласно которому Украина сможет получить от ЕС и стран G7 50 млрд долларов (или 45 млрд евро).

В свою очередь, министр финансов Сергей Марченко подписал соглашение о создании Механизма кредитного сотрудничества для Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), который создаст правовую рамку для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной.

«Судебно-юридическая газета» подробно писала об основных условиях получения 20 млрд от США.

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