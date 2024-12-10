США выделяют Украине кредит в $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов

США объявили о выделении Украине кредита в $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов.

Министерство финансов США объявило о выделении 20 млрд долларов кредитных средств для Украины в рамках инициативы "Группы семи" по использованию замороженных российских активов.

Как мы писали, Кабинет Министров утвердил условия получения 20 млрд. долларов от США в рамках обещанной G7 помощи за счет замороженных активов РФ.

Речь идет о получении 20 млрд долларов от США из обещанной в июне 2024 года странами «Большой семерки» (G7) помощи Украине, которая в общей сложности составит 50 млрд долларов за счет замороженных активов РФ. Это будет кредит на 40 лет для Украины, но покрываться он будет за счет прибылей от замороженных российских активов.

"Эти средства, уплаченные за счет неожиданных поступлений, полученных от собственных обездвиженных активов России, обеспечат Украине важную поддержку, когда она защищает свою страну от непровоцированной агрессивной войны", - сказала министр финансов Джанет Л. Йеллен.

По ее словам, 50 миллиардов долларов, совместно предоставленных странами G7, позволят Украине профинансировать "службы экстренной помощи, больницы и другие основы ее храброго сопротивления".

Свои 20 миллиардов долларов США перечислят в Фонд содействия инвестициям в укрепление финансового посредничества в Украине (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF) Всемирного банка, через который они будут доступны Украине.

Кроме того, Верховная Рада 5 декабря ратифицировала Соглашение с ЕС о внедрении механизма кредитного сотрудничества, по которому Украина сможет получить от ЕС и стран G7 50 млрд долларов (или 45 млрд евро).

В свою очередь, министр финансов Сергей Марченко подписал соглашение о создании Механизма кредитного сотрудничества для Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), который создаст правовую рамку для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной.

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