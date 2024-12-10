Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

США выделяют Украине кредит в $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов

20:19, 10 декабря 2024
США объявили о выделении Украине кредита в $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов.
США выделяют Украине кредит в $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство финансов США объявило о выделении 20 млрд долларов кредитных средств для Украины в рамках инициативы "Группы семи" по использованию замороженных российских активов.

Как мы писали, Кабинет Министров утвердил условия получения 20 млрд. долларов от США в рамках обещанной G7 помощи за счет замороженных активов РФ.

Речь идет о получении 20 млрд долларов от США из обещанной в июне 2024 года странами «Большой семерки» (G7) помощи Украине, которая в общей сложности составит 50 млрд долларов за счет замороженных активов РФ. Это будет кредит на 40 лет для Украины, но покрываться он будет за счет прибылей от замороженных российских активов.

"Эти средства, уплаченные за счет неожиданных поступлений, полученных от собственных обездвиженных активов России, обеспечат Украине важную поддержку, когда она защищает свою страну от непровоцированной агрессивной войны", - сказала министр финансов Джанет Л. Йеллен.

По ее словам, 50 миллиардов долларов, совместно предоставленных странами G7, позволят Украине профинансировать "службы экстренной помощи, больницы и другие основы ее храброго сопротивления".

Свои 20 миллиардов долларов США перечислят в Фонд содействия инвестициям в укрепление финансового посредничества в Украине (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF) Всемирного банка, через который они будут доступны Украине.

Кроме того, Верховная Рада 5 декабря ратифицировала Соглашение с ЕС о внедрении механизма кредитного сотрудничества, по которому Украина сможет получить от ЕС и стран G7 50 млрд долларов (или 45 млрд евро).

В свою очередь, министр финансов Сергей Марченко подписал соглашение о создании Механизма кредитного сотрудничества для Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), который создаст правовую рамку для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

США кредит

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Клиенты, которые планируют перечислять деньги сверх лимита, обязаны предоставить документальное подтверждение доходов – банки подписали меморандум

При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, будут производиться переводы в пределах подтвержденного дохода.

Служба дисциплинарных инспекторов начнет свою деятельность 23 декабря

В составе Службы дисциплинарных инспекторов будут работать 21 дисциплинарный инспектор.

Собеседования с кандидатами на должность члена ВККС состоятся 14 января

На вакантную должность члена ВККС претендуют судьи Оксана Андрейчук и Виталий Крикливый.

Судьям, работающим в суде, расположенном в зоне активных боевых действий, предлагают доплачивать до 21 тысячи грн

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект о доплатах судьям.

Деньги за уничтоженную технику врага можно получить в течение 72 часов после согласования рапорта через Армию+ – Катерина Черногоренко

Заместитель министра обороны Катерина Черногоренко обещает, что военные смогут подать электронный рапорт на получение вознаграждения за уничтоженную технику через Армию+ и получить деньги в течение 72 часов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Павліш
    Павло Павліш
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Віктор Дубовик
    Віктор Дубовик
    генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента України