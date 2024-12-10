США виділяють Україні кредит у $20 млрд із погашенням за рахунок доходів від заморожених російських активів

США оголосили про виділення Україні позики у $20 млрд із погашенням за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Міністерство фінансів США оголосило про виділення 20 млрд доларів кредитних коштів для України в межах ініціативи "Групи семи" щодо використання заморожених російських активів.

Як ми писали, Кабінет Міністрів затвердив умови отримання 20 млрд доларів від США в рамках обіцяної G7 допомоги за рахунок заморожених активів РФ.

Йдеться про отримання 20 млрд доларів від США з обіцяної у червні 2024 року країнами «Великої сімки» (G7) допомоги Україні, яка в цілому складе 50 млрд доларів, за рахунок заморожених активів РФ. Це буде кредит на 40 років для України, але покриватися він буде за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

"Ці кошти, сплачені за рахунок несподіваних надходжень, отриманих від власних знерухомлених активів Росії, забезпечать Україні важливу підтримку, коли вона захищає свою країну від неспровокованої агресивної війни", — сказала міністр фінансів Джанет Л. Єллен.

За її словами, 50 мільярдів доларів, спільно наданих країнами G7, дадуть Україні змогу профінансувати "служби екстреної допомоги, лікарні та інші основи її хороброго опору".

Свої 20 мільярдів доларів США перерахують до Фонду сприяння інвестиціям у зміцнення фінансового посередництва в Україні (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF) Світового банку, через який вони будуть доступними для України.

Нагадаємо, Верховна Рада 5 грудня ратифікувала Угоду з ЄС про впровадження Механізму кредитного співробітництва, за яким Україна зможе отримати від ЄС та країн G7 50 млрд доларів (або 45 млрд євро).

В свою чергу, міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду про започаткування Механізму кредитного співробітництва для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), який створить правову рамку для обслуговування та погашення коштів, отриманих Україною.

«Судово-юридична газета» писала детально про основні умови отримання 20 млрд від США.

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