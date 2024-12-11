Банки через сервіс Дія планують отримувати дані про дохід клієнта і судові справи – що передбачає підписаний меморандум

Без підтверджених законних доходів операції у банку стануть проблемою як для громадян, так і для ФОП та самозайнятих осіб.

Банки у співпраці з Нацбанком та держорганами вважають за потрібне надати банкам та іншим надавачам платіжних послуг доступ до офіційної інформації за допомогою онлайн-сервісу послуг «Дія» про дохід клієнта, його судові справи тощо.

Також планується створення централізованого реєстру сумнівних клієнтів, з якого банки будуть брати дані для вивчення клієнта під час встановлення чи перегляду ділових відносин.

Крім того, запланована автоматична перевірка підтвердження доходів клієнтів, зокрема, з централізованими базами державних органів і обмін даними між банками із застосуванням реєстрів держорганів.

Відповідні подальші зміни передбачає Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг, який, як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 10 грудня підписали Незалежна асоціація банків України, АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», продуктом якого є Monobank та інші.

При встановленні ділових відносин будуть присвоювати «рейтинг» ризику

Меморандум передбачає, що для вивчення клієнтів під час встановлення ділових відносин та моніторингу в процесі обслуговування:

при виявленні критеріїв, які вказують на «високий» ризик клієнта, застосовуються посилені заходи перевірки в кожному конкретному випадку;

якщо критерії вказують «низький» ризик клієнта, запроваджуються спрощені заходи належної перевірки (без документального підтвердження доходів), зокрема:

з плановим обігом (без урахування переказів клієнтів по власних рахунках в межах одного банку) за рахунками відповідно до лімітів та строків поетапної реалізації:

з 1.02.25 – в сумі до 150 тисяч грн на місяць,

з 1.06.25 – в сумі до 100 тисяч грн на місяць.

Перекази в межах та за межі України з усіх рахунків фізичних осіб в національній та іноземній валютах, на рахунки будь-яких інших контрагентів будуть здійснюватися відтепер з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Йдеться про обмеження на проведення операцій для клієнтів, крім клієнтів із підтвердженими джерелами доходів (зарплатних клієнтів, інших клієнтів з підтвердженими доходами, волонтерів – але яких ідентифікували як волонтерів відповідно до постанови правління НБУ №18).

Якщо ж немає документального підтвердження доходів:

для клієнтів «високого» рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тисяч грн на місяць;

для клієнтів «середнього» та «низького» рівня ризику – відповідно до лімітів та строків поетапної реалізації:

з 1.02.25 – в сумі до 150 тис. грн на місяць

з 1.06.25 – в сумі до 100 тис. грн на місяць

За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують встановлений на дату ліміт, будуть здійснюватися перекази в межах підтвердженого доходу.

Клієнт під час обслуговування має право звернутися до банку із запитом для підвищення встановлено ліміту – але при цьому з обов’язковим наданням документального підтвердження коштів.

Потрібно буде підтвердити законність доходів

Документальне підтвердження доходів передбачає, в тому числі, отримання документів чи інформації в електронній формі: сформовані клієнтом довідки ОК5 та ОК7 або податкова декларація, або зарплатні відомості, або підтвердження зарахувань від державних органів, підтверджені доходи членів родин (податкова декларація, зарплатні відомості або підтвердження зарахувань від державних органів), підтвердження волонтерської діяльності або інші документи, що можуть підтвердити законність отриманих доходів.

Клієнти, які планують здійснювати перекази понад встановлений ліміт на місяць, зобов’язані надати документальне підтвердження доходів під час встановлення ділових відносин чи планування здійснення переказів.

За наявності підтвердження доходів банки будуть встановлювати чи відміняти ліміти на операції відповідно до фінансової спроможності таких клієнтів, у тому числі через контроль сум надходжень на рахунки.

Також банки запровадять автоматизовані цілодобові анти-фрод правила згідно з рекомендаціями Нацбанку, приділяючи особливу увагу операціям, що здійснюються у нічний час (з 24:00 до 06:00).

Крім того, введуть обмеження на кількість рахунків, відкритих у одній валюті для одного клієнта, крім депозитних, кредитних рахунків та рахунків, відкритих для використання клієнтами програм державної підтримки (єВідновлення, Національний кешбек та інші). Зокрема поточні рахунки в одній валюті – не більше 3 рахунків для клієнтів без документально підтверджених джерел доходів.

Щодо клієнтів ФОП або фізосіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Надавачі платіжних послуг застосовують до ФОП та самозайнятих фізосіб ризик-орієнтований підхід:

для новостворених ФОП (до 6 місяців) із сумою річного доходу згідно з 1 групою оподаткування (високий ризик) запроваджують поглиблене вивчення його бізнес-діяльності під час встановлення ділових відносин (масштаб та вид діяльності клієнта, вид послуг чи продуктів, обсяг фінансових операцій тощо) та посилений моніторинг операцій за рахунком відповідно до суми середньомісячного доходу за 1 групою оподаткування;

для ФОП на загальній системі оподаткування або спрощеній системі 2-3 групи – відбуватиметься вивчення клієнта відповідно до власного ризик-орієнтованого підходу.

Надавачі платіжних послуг вживає заходів відповідно до вимог постанови правління НБУ №65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» під час моніторингу операцій за рахунком та в разі виявлення індикатора або сукупності індикаторів ризику (зокрема, але не виключно), а саме, якщо:

спостерігається різке збільшення операцій за рахунком ФОП від різних контрагентів (ФО, ФОП);

залишок за рахунком ФОП – «0» станом на початок та на кінець дня;

спостерігається нетипове збільшення кількості вхідних операцій на поточний рахунок ФОП від фізосіб у день у два рази і більше, що не відповідає особливостям ведення бізнесу;

спостерігається дроблення переказів, у тому числі круглими сумами від або на одного контрагента впродовж місяця (якщо інше не передбачено бізнес-моделлю бізнесу).

Крім того, з метою забезпечення належної оцінки ризиків під час обслуговування фізичних осіб-підприємців надавачі платіжних послуг застосовуватимуть практику об’єднання ФОПів та юридичних осіб у групу пов’язаних компаній відповідно до рекомендаційного листа Нацбанку, а саме якщо будуть виявлені такі ознаки належності клієнтів до групи пов’язаних компаній:

спільна адреса місця перебування юридичної особи та ФОП;

спільне місце реалізації товарів і послуг (адреса магазину, інтернет-сайту);

юридична особа та/або ФОП мають спільних власників, представників, бухгалтерів, довірених осіб тощо;

у ФОП зазвичай немає потрібних ресурсів для ведення діяльності, включаючи діяльність з юридичною особою;

значні надходження на рахунки ФОП від юридичної особи або інших суб’єктів господарювання Групи;

сплата юридичною особою послуг ФОП, вартість яких складно оцінити (оренда, маркетингові, інформаційні послуги, реклама тощо);

надання юридичною особою фінансової допомоги ФОП;

значний обсяг фінансових операцій за рахунками новоствореного ФОП;

здійснення ФОП фінансових операцій протягом короткого періоду часу (два-три місяці) на загальну суму, що досягає граничного обсягу доходу на рік відповідно до обраної групи платників податків;

використання одного платіжного термінала фінансової установи кількома суб’єктами господарювання тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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