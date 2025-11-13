В Україні готують запровадження електронних трудових договорів: підписувати можна буде онлайн

При укладанні трудового договору в електронній формі працівник зможе підтвердити його через електронний підпис.

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів провів чергове засідання у форматі відеоконференції, під час якого розглянув низку законодавчих ініціатив у сфері трудових відносин.

Зокрема, парламентарі підтримали законопроєкт №14141 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо електронного документообігу при працевлаштуванні, який подала народна депутатка Галина Третьякова разом із колегами. Комітет рекомендував Верховній Раді включити документ до порядку денного сесії та прийняти його за основу.

Законопроєкт передбачає можливість укладення трудового договору в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису. Також визначено порядок подання, пересилання і зберігання таких документів відповідно до законів «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Метою законопроекту є створення правових умов для укладення трудових договорів у електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису без необхідності фізичного подання документів, що посвідчують особу.

Одночасно передбачається покращення інвестиційного клімату через зниження адміністративних бар’єрів та приведення національного законодавства у відповідність до стандартів Європейського Союзу у сфері цифрових послуг. У Комітеті зазначають, що впровадження електронного працевлаштування матиме особливо позитивний ефект в умовах воєнного стану, коли значна частина економічно активного населення перебуває за межами постійного місця проживання.

Усунення вимоги фізичної присутності для подання документів, що посвідчують особу, забезпечить реалізацію конституційного права на працю для всіх категорій громадян та сприятиме відновленню економічної активності на звільнених територіях.

