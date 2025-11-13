В Украине готовят внедрение электронных трудовых договоров: подписывать можно будет онлайн

При укладанні трудового договору в електронній формі працівник зможе підтвердити його через електронну підпис.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов провел очередное заседание в формате видеоконференции, во время которого рассмотрел ряд законодательных инициатив в сфере трудовых отношений.

В частности, парламентарии поддержали законопроект №14141 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно электронного документооборота при трудоустройстве, который подала народный депутат Галина Третьякова вместе с коллегами. Комитет рекомендовал Верховной Раде включить документ в повестку дня сессии и принять его за основу.

Законопроект предусматривает возможность заключения трудового договора в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи. Также определен порядок подачи, пересылки и хранения таких документов в соответствии с законами «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

Цель законопроекта — создание правовых условий для заключения трудовых договоров в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи без необходимости физического предоставления документов, удостоверяющих личность.

Одновременно предусматривается улучшение инвестиционного климата за счет снижения административных барьеров и приведение национального законодательства в соответствие со стандартами Европейского Союза в сфере цифровых услуг. В Комитете отмечают, что внедрение электронного трудоустройства будет особенно полезным в условиях военного положения, когда значительная часть экономически активного населения находится за пределами постоянного места проживания.

Отмена требования физического присутствия для подачи документов, удостоверяющих личность, обеспечит реализацию конституционного права на труд для всех категорий граждан и будет способствовать восстановлению экономической активности на освобожденных территориях.

