  1. Законодательство

В Украине готовят внедрение электронных трудовых договоров: подписывать можно будет онлайн

08:00, 13 ноября 2025
При укладанні трудового договору в електронній формі працівник зможе підтвердити його через електронну підпис.
В Украине готовят внедрение электронных трудовых договоров: подписывать можно будет онлайн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов провел очередное заседание в формате видеоконференции, во время которого рассмотрел ряд законодательных инициатив в сфере трудовых отношений.

В частности, парламентарии поддержали законопроект №14141 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно электронного документооборота при трудоустройстве, который подала народный депутат Галина Третьякова вместе с коллегами. Комитет рекомендовал Верховной Раде включить документ в повестку дня сессии и принять его за основу.

Законопроект предусматривает возможность заключения трудового договора в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи. Также определен порядок подачи, пересылки и хранения таких документов в соответствии с законами «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

Цель законопроекта — создание правовых условий для заключения трудовых договоров в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи без необходимости физического предоставления документов, удостоверяющих личность.

Одновременно предусматривается улучшение инвестиционного климата за счет снижения административных барьеров и приведение национального законодательства в соответствие со стандартами Европейского Союза в сфере цифровых услуг. В Комитете отмечают, что внедрение электронного трудоустройства будет особенно полезным в условиях военного положения, когда значительная часть экономически активного населения находится за пределами постоянного места проживания.

Отмена требования физического присутствия для подачи документов, удостоверяющих личность, обеспечит реализацию конституционного права на труд для всех категорий граждан и будет способствовать восстановлению экономической активности на освобожденных территориях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Срок исковой давности в проекте обновленного Гражданского кодекса: ГНЭУ предупреждает о правовой неопределенности и рисках злоупотреблений

Как Верховная Рада готовится к одной из крупнейших юридических реформ последних десятилетий и что из этого выходит.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]